*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1四国化HD、小野測器、住友金属鉱山など

銘柄名<コード>29日終値⇒前日比

四国化HD＜4099＞ 3755 +700

営業利益は前期11.6％増・今期32.5％増予想。

関電工＜1942＞ 5759 +188

26年3月期業績予想を上方修正。

小野測器＜6858＞ 784 +100

営業利益は前期4.0倍・今期86.8％増予想。自社株買いも発表。

ジェコス＜9991＞ 1596 +92

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

アストロスケール＜186A＞ 1085 +78

JAXA「空間自在移動の実現に向けた技術」の実施機関に採択。

SBIリーシング＜5834＞ 6100 +130

26年3月期業績予想を上方修正。株式分割も発表。

アドバンテスト＜6857＞ 26860 +1320

実績値・上方修正値ともに市場想定を上振れ。

スカパーJ＜9412＞ 2260 +147

直近ではNASAの「アルテミスII」地上局に選定と発表している。

KOA＜6999＞ 1481 +33

業績上方修正で増益率は一段と拡大。

ソースネクスト＜4344＞ 148 +9

ジェンスパークとの提携拡大を引き続き材料視。

ゆうちょ銀行＜7182＞ 2672 +145.5

「ゆうちょアセットマネジメント」を発足と発表。

広済堂HD＜7868＞ 485 +11

麻生大株主銘柄として前日の住石HD急騰が刺激か。

IHI＜7013＞ 3588 +96

自民単独過半数の勢いと伝わり防衛関連が上昇。

栗田工業＜6370＞ 7615 +339

水不足関連銘柄として物色も。

三井E＆S＜7003＞ 6962 +377

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

THK＜6481＞ 4482 +142

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。

住友金属鉱山＜5713＞ 9855 +851

金価格の上昇が継続する格好で。

エニグモ＜3665＞ 432 -78

配当権利落ちで手仕舞い売りが優勢に。

冨士ダイス＜6167＞ 1135 -150

28日はダイヤ関連としても物色される形となったが。

日本精化＜4362＞ 2586 -347

10-12月期は営業大幅減益に転じる。

旭ダイヤモンド工業<6140> 904 -136

ダイヤモンド関連は29日一転して売り優勢に。

ノジマ<7419> 1125 -77

10-12月期の増益率鈍化で出尽くし感優勢。

第一稀元素化学工業<4082> 2570 -191

短期資金の見切り売りが継続する形に。

レーザーテック<6920> 37460 -1760

28日はASML決算受けて上げ幅広げる動きとなったが。

マネーフォワード<3994> 3980 -160

昨年後半の安値水準割り込み処分売り加速。

ベイカレント<6532> 5800 -516

中小型の内需グロース株が総じて軟調。

JCRファーマ<4552> 630 -28

通期収益予想を大幅に下方修正。

芝浦メカトロニクス<6590> 23810 -1240

半導体関連は総じて低調な動きとなっており。

MonotaRO<3064> 2036 -151.5

アスクルのサービス再開などをマイナス視も。

SHIFT<3697> 769 -47

シティグループ証券では目標株価を引き下げ。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 6751 -249

アドバンテストを除いて半導体製造装置株は軟調。

東京エレクトロン<8035> 41330 -2470

半導体関連には次第に売りが優勢となり。《CS》