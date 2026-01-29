関連記事
東証グロ－ス指数は小幅に4日ぶり反発、下値の堅い展開
東証グロース市場指数 923.85 ＋0.51／出来高 2億3926万株／売買代金 1170億円東証グロース市場250指数 705.67 ＋1.15／出来高 1億5602万株／売買代金 989億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって小幅に4日ぶり反発。値上がり銘柄数は219、値下がり銘柄数は352、変わらずは30。
前日28日の米株式市場でダウ平均は小幅反発。取引終了後に控える大型ハイテク株の決算待ちで様子見ムードが強まり、方向感に欠ける展開だった。連邦公開市場委員会（FOMC）では市場予想通り政策金利据え置きが決定されたが反応は限定的だった。
今日のグロ－ス市場は、東証グロース市場指数は概ねマイナス圏で推移したが下値の堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.26％高となった。昨日の東京市場の取引終了後にアドバンテス＜6857＞が第3四半期決算と26年3月期業績予想の上方修正を発表したことを受け、今日の東京市場では取引開始時点では同社株に買いが集まり、連れて、東証プライムの半導体関連株の一角が物色され、新興市場は相場の「蚊帳の外」に置かれた。ただ、取引開始後は物色対象がやや広がりを見せたことから、新興市場にも投資資金が向かい、取引開始後の売り一巡後は東証グロース市場指数は下値の堅い展開となった。また、東証グロース市場指数は昨日までの3日続落で3％あまり下落したことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすく、東証グロース市場指数は取引終盤にかけて上げに転じた。
個別では、大阪医科薬科大学及び住友重＜6302＞とBNCTの治験に関する契約を締結したと発表したステラファーマ＜4888＞、26年2月期純損益予想は下方修正だが売上高・営業利益・経常利益予想を上方修正したオキサイド＜6521＞、JAXA公募の「空間自在移動の実現に向けた技術」の実施機関に採択されたと発表したアストロスケール＜186A＞、腫瘍溶解ウイルスOBP-301の先駆け総合評価相談が終了したと発表したオンコリス＜4588＞が上げた。時価総額上位銘柄では、Syns＜290A＞やBUYSELL＜7685＞が上昇。値上がり率上位には、イーディーピー＜7794＞、グリーンモンスター＜157A＞などが顔を出した。
一方、信用取引規制が嫌気されたアライドアーキ＜6081＞、前日ストップ高の反動安となった中村超硬＜6166＞、27日高値でひとまず達成感が意識されたベースフード＜2936＞、前日に25日線を割り込み手仕舞い売りを誘ったモイ＜5031＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やフリー＜4478＞が下落。値下がり率上位には、ジェイック＜7073＞、ストレージ王＜2997＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6521|オキサイド | 2221| 400| 21.97|
2| 7794|イーディーピー | 758| 100| 15.20|
3| 4888|ステラファーマ | 333| 41| 14.04|
4| 157A|Ｇモンスター | 1229| 128| 11.63|
5| 4833|Ｄｅｆｃｏｎ | 97| 10| 11.49|
6| 2195|アミタＨＤ | 391| 35| 9.83|
7| 5597|ブルーイノベ | 1715| 147| 9.38|
8| 5259|ＢＢＤＩ | 1224| 104| 9.29|
9| 4588|オンコリス | 1710| 145| 9.27|
10| 4011|ヘッドウォータ | 2931| 221| 8.15|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7073|ジェイック | 2412| -424| -14.95|
2| 5031|モイ | 291| -45| -13.39|
3| 2997|ストレージ王 | 971| -129| -11.73|
4| 7097|さくらさく | 2766| -359| -11.49|
5| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 316| -41| -11.48|
6| 6166|中村超硬 | 604| -78| -11.44|
7| 9242|メディア総研 | 1946| -236| -10.82|
8| 1444|ニッソウ | 2587| -312| -10.76|
9| 6081|アライドアーキ | 290| -29| -9.09|
10| 4478|フリー | 2732| -222| -7.52|《SK》
