*15:58JST 1月29日本国債市場：債券先物は131円52銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付131円49銭 高値131円62銭 安値131円41銭 引け131円52銭

2年 1.241％

5年 1.666％

10年 2.238％

20年 3.150％



29日の債券先物3月限は131円49銭で取引を開始し、131円52銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.58％、10年債は4.27％、30年債は4.89％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.86％、英国債は4.54％、オーストラリア10年債は4.83％、NZ10年債は4.60％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・22：00 南アフリカ準備銀行政策金利発表（予想：6.50％、前回6.75％）

・22：30 米・先週分新規失業保険申請件数（前回：20.0万件）

・22：30 米・11月貿易収支（予想：－450億ドル、10月：－294億ドル）

・22：30 加・12月貿易収支（10月：－5.1億加ドル）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》