関連記事
日経平均は132円高、内外企業の決算や米経済指標に関心
記事提供元：フィスコ
*14:51JST 日経平均は132円高、内外企業の決算や米経済指標に関心
日経平均は132円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、トヨタ＜7203＞などがプラス寄与上位となっており、一方、東エレク＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、リクルートHD＜6098＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、石油石炭製品、輸送用機器、鉱業、証券商品先物、保険業が値上がり率上位、サービス業、小売業、その他製品、情報・通信業、空運業が値下がり率上位となっている。
日経平均は底堅く推移している。今日はこの後、NRI＜4307＞、武田薬＜4502＞、日立＜6501＞、富士電機＜6504＞、NEC＜6701＞、富士通＜6702＞、コナミG＜9766＞、キヤノン＜7751＞、OLC＜4661＞、キーエンス＜6861＞、、東京電力HD＜9501＞、中外薬＜4519＞などが決算発表を予定している。米国では今晩、週間の米新規失業保険申請件数、11月の米貿易収支、11月の米製造業受注、11月の米卸売在庫・売上高が発表される。企業決算では、ハネウェル・インターナショナル、アップル、ビザなどが10-12月期決算を発表する。《SK》
スポンサードリンク