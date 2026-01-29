関連記事
FCE 企業向けレジリエンス研修「レッスル（R）」パートナー企業募集開始
記事提供元：フィスコ
*14:19JST FCE---企業向けレジリエンス研修「レッスル（R）」パートナー企業募集開始
FCE＜9564＞は28日、同社が提供する企業向けレジリエンス研修「レッスル（R）」がパートナー企業募集を開始したことを発表した。
昨今、若手社員のメンタル不調が深刻な経営課題となっている。出勤していても本来のパフォーマンスを発揮できない「プレゼンティーズム」による経済損失は、企業にとっては喫緊の課題である。
こうした状況下において、同社は「折れない心」ではなく、「何度でも立ち直れる力」を育てることが重要だと考えた。逆境や失敗をしなやかに乗り越え、それを成長の糧に変える力が「レジリエンス」である。この力を組織的に鍛えるために開発されたのが、企業向けレジリエンス研修「レッスル（R）」である。
同社は企業向けレジリエンス研修「レッスル（R）」を全国の企業にいち早く展開し、組織課題の解決を加速させるため、パートナー企業の募集を開始した。パートナー企業との連携を深めることで、あらゆる企業の「強くしなやかな組織づくり」をサポートできるよう邁進する。《NH》
