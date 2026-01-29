関連記事
*14:17JST 出来高変化率ランキング（13時台）～マクアケ、旭ダイヤなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月29日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4479＞ マクアケ 1496400 120805.12 300.67% 0.0008%
＜1514＞ 住石HD 8366100 477081.44 271.04% -0.1688%
＜6366＞ 千代建 26990200 2805633.74 267.88% 0.2222%
＜6140＞ 旭ダイヤ 9568800 813241.06 251.99% -0.1221%
＜6516＞ 山洋電 459800 229319.5 240.31% -0.0166%
＜1488＞ iFJリート 485980 169764.889 200.98% 0.0004%
＜2737＞ トーメンデバ 563100 1473696 192.77% -0.1119%
＜6999＞ KOA 2420400 620122.08 186.55% 0.031%
＜3103＞ ユニチカ 38632100 3766457.48 177.04% -0.0496%
＜5834＞ SBIリーシンク 150800 169536 173.82% 0.0402%
＜2841＞ iFナス100H 372723 125850.834 166.62% -0.0026%
＜4461＞ 一工薬 436900 1065315.6 160.19% -0.0046%
＜1699＞ NF原油先 629130 72431.341 144.40% -0.0152%
＜213A＞ 上日経半 1548900 164269.659 137.17% -0.0247%
＜7419＞ ノジマ 1904300 630106.28 123.61% -0.0657%
＜179A＞ GX超米H 457500 32907.477 112.74% -0.0117%
＜2678＞ アスクル 1436700 613593.58 112.47% 0.0252%
＜1651＞ iF高配40 102948 162620.205 106.71% -0.0042%
＜4113＞ 田岡化 513400 193859.2 106.17% -0.1351%
＜2564＞ GXSディビ 45642 53869.818 105.92% 0.0017%
<5018> MORESCO 194000 147918.82 105.64% 0.0424%
<7683> ダブルエー 195000 83591.88 105.26% -0.0555%
<1942> 関電工 3631500 7198330.46 104.28% 0.0425%
<1433> ベステラ 327900 140933.7 102.49% -0.0829%
<5597> ブルーイノベ 178700 199745.16 100.62% 0.0765%
<4362> 日精化 175900 176410.76 98.33% -0.1145%
<163A> 半導体 13186 84983.527 97.59% -0.019%
<2633> NFS＆P500 586580 105818.086 91.46% -0.0022%
<1456> iF225ベア 43880 34195.847 90.28% 0.0006%
<8060> キヤノンMJ 417800 1096443.6 88.40% 0.0005%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
