出来高変化率ランキング（13時台）～マクアケ、旭ダイヤなどがランクイン

2026年1月29日 14:17

記事提供元：フィスコ

*14:17JST 出来高変化率ランキング（13時台）～マクアケ、旭ダイヤなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月29日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4479＞ マクアケ　　　　　 　1496400 　120805.12　 300.67% 0.0008%
＜1514＞ 住石HD　　　　　 　8366100 　477081.44　 271.04% -0.1688%
＜6366＞ 千代建　　　　　　 　26990200 　2805633.74　 267.88% 0.2222%
＜6140＞ 旭ダイヤ　　　　　 　9568800 　813241.06　 251.99% -0.1221%
＜6516＞ 山洋電　　　　　　 　459800 　229319.5　 240.31% -0.0166%
＜1488＞ iFJリート　　　 　485980 　169764.889　 200.98% 0.0004%
＜2737＞ トーメンデバ　　　 　563100 　1473696　 192.77% -0.1119%
＜6999＞ KOA　　　　　　 　2420400 　620122.08　 186.55% 0.031%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　 　38632100 　3766457.48　 177.04% -0.0496%
＜5834＞ SBIリーシンク　 　150800 　169536　 173.82% 0.0402%
＜2841＞ iFナス100H　 　372723 　125850.834　 166.62% -0.0026%
＜4461＞ 一工薬　　　　　　 　436900 　1065315.6　 160.19% -0.0046%
＜1699＞ NF原油先　　　　 　629130 　72431.341　 144.40% -0.0152%
＜213A＞ 上日経半　　　　　 　1548900 　164269.659　 137.17% -0.0247%
＜7419＞ ノジマ　　　　　　 　1904300 　630106.28　 123.61% -0.0657%
＜179A＞ GX超米H　　　　 　457500 　32907.477　 112.74% -0.0117%
＜2678＞ アスクル　　　　　 　1436700 　613593.58　 112.47% 0.0252%
＜1651＞ iF高配40　　　 　102948 　162620.205　 106.71% -0.0042%
＜4113＞ 田岡化　　　　　　 　513400 　193859.2　 106.17% -0.1351%
＜2564＞ GXSディビ　　　 　45642 　53869.818　 105.92% 0.0017%
<5018> MORESCO　　 　194000 　147918.82　 105.64% 0.0424%
<7683> ダブルエー　　　　 　195000 　83591.88　 105.26% -0.0555%
<1942> 関電工　　　　　　 　3631500 　7198330.46　 104.28% 0.0425%
<1433> ベステラ　　　　　 　327900 　140933.7　 102.49% -0.0829%
<5597> ブルーイノベ　　　 　178700 　199745.16　 100.62% 0.0765%
<4362> 日精化　　　　　　 　175900 　176410.76　 98.33% -0.1145%
<163A> 半導体　　　　　　 　13186 　84983.527　 97.59% -0.019%
<2633> NFS＆P500　 　586580 　105818.086　 91.46% -0.0022%
<1456> iF225ベア　　 　43880 　34195.847　 90.28% 0.0006%
<8060> キヤノンMJ　　　 　417800 　1096443.6　 88.40% 0.0005%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

