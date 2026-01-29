*14:07JST ドリーム・アーツ---「Shopらん/店舗matic」が市場シェア51.6%で第1位を獲得

ドリーム・アーツ＜4811＞は27日、TIS＜3626＞の子会社であるネクスウェイと共同で、マーケット調査会社である富士キメラ総研が発刊した「業種別IT投資動向／DX市場の将来展望2026年度版IT投資編」において、「Shopらん（R）（ショップラン）/店舗matic（テンポマティック）」が本部・店舗間コミュニケーションツール市場シェア51.6％で第1位を獲得したことを発表した。

本調査は、多店舗展開を行う企業の本部・店舗間での情報共有や店舗運営効率化を支援するSaaS市場のシステムを対象にしたもので、「Shopらん（R）/店舗matic」は63,000店舗以上に導入され、その運用支援や体制構築のノウハウが高く評価されている。さらに、AI翻訳機能などの新機能の導入により、外国人スタッフとのコミュニケーションが円滑になり、オペレーションの質向上にも寄与している。今後もAI機能の強化が予定されており、継続的なサービス進化が期待される。《NH》