日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は3日ぶり反落、東エレクが1銘柄で約239円分押し下げ

2026年1月29日 12:52

記事提供元：フィスコ

*12:52JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は3日ぶり反落、東エレクが1銘柄で約239円分押し下げ
29日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり74銘柄、値下がり148銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は小反落。84.00円安の53274.71円（出来高概算12億1290万株）で前場の取引を終えている。

米国株式市場は小幅高。ダウ平均は12.19ドル高の49015.60ドル、ナスダックは40.35ポイント高の23857.45で取引を終了した。ダウは終日、前日終値近辺で一進一退、ナスダックは半導体関連のハイテク株の一角に買いが入り、上昇して始まったが徐々に伸び悩んだ。取引時間中に発表された連邦公開市場委員会（FOMC）では市場予想通り政策金利据え置きが決定されたが反応は限定的だった。引け後に控える大型ハイテク株の決算待ちで様子見ムードが強まり、方向感に欠ける展開だった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、医薬品・バイオテクノロジーが下落した。

米株式市場の動向を横目に、29日の日経平均は57.45円安の53301.26円と反落して取引を開始した。序盤は為替市場の動きが重しとなったほか、前日の米国市場でナスダックが堅調だったことを受け、一部ハイテク関連株に買いが入った。ただ、ダウがもみ合いの展開だったことから幅広いセクターで積極的な買いは手控えられ、需給は総じて弱い状況となった。前場を通じて方向感の定まりにくい展開となっている。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、トヨタ＜7203＞、ファナック＜6954＞、信越化＜4063＞、ファーストリテ＜9983＞、ソニーG＜6758＞、味の素＜2802＞、ホンダ＜7267＞、住友鉱＜5713＞、三菱重＜7011＞、スズキ＜7269＞、塩野義＜4507＞、コマツ＜6301＞、IHI＜7013＞、オリンパス＜7733＞などの銘柄が上昇。

一方、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、レーザーテク＜6920＞、フジクラ＜5803＞、リクルートHD＜6098＞、ディスコ<6146>、KDDI<9433>、ベイカレント<6532>、SMC<6273>、コナミG<9766>、ダイキン<6367>、ニトリHD<9843>、任天堂<7974>、村田製<6981>、三菱商<8058>などの銘柄が下落。

業種別では、輸送用機器や保険業、証券・商品先物取引業など一部で堅調な動きが見られたものの、非鉄金属や情報・通信業、小売業など多くのセクターで軟調な動きとなった。特に非鉄金属は下落が目立ち、全体の重しとなった一方で輸送用機器は前場の買いを集める格好となった。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約239円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、レーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞、リクルートHD＜6098＞、ディスコ<6146>、KDDI<9433>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約457円押し上げた。同2位はトヨタ＜7203＞となり、ファナック＜6954＞、信越化＜4063＞、ファーストリテ＜9983＞、ソニーG＜6758＞、味の素＜2802＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　53274.71(-84.00)

値上がり銘柄数 74(寄与度+565.37)
値下がり銘柄数 148(寄与度-649.37)
変わらず銘柄数 3


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 27250　 1710　457.26
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3426　 79　 13.20
＜6954＞　ファナック　　　　　　6176　 75　 12.53
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4938　 73　 12.20
＜9983＞　ファーストリテ　　　 58360　 90　 7.22
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3439　 35　 5.85
＜2802＞　味の素　　　　　　　　3452　 70　 4.68
＜7267＞　ホンダ　　　　　　　　1523　 23　 4.51
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　　9271　 267　 4.46
＜7011＞　三菱重工業　　　　　　4563　 129　 4.31
＜7269＞　スズキ　　　　　　　　2082　 25　 3.28
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　　3109　 31　 3.11
＜6301＞　小松製作所　　　　　　5733　 86　 2.87
＜7013＞　IHI　　　　　　　　3610　 118　 2.76
＜7733＞　オリンパス　　　　　　1840　 19　 2.54
<4578>　大塚HD　　　　　　　 9157　 49　 1.64
<8766>　東京海上HD　　　　　 5613　 32　 1.60
<7270>　SUBARU　　　　　3238　 43　 1.44
<4502>　武田薬品工業　　　　　5117　 35　 1.17
<7012>　川崎重工業　　　　　 13020　 345　 1.15


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 41410　 -2390 -239.66
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4103　 -98　-78.62
＜6920＞　レーザーテック　　　 36460　 -2760　-36.90
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 19160　 -910　-30.42
＜6098＞　リクルートHD　　　　 8221　 -238　-23.87
<6146>　ディスコ　　　　　　 67010　 -3470　-23.20
<9433>　KDDI　　　　　　　2580　 -40　-16.04
<6532>　ベイカレント　　　　　5903　 -413　-13.80
<6273>　SMC　　　　　　　 60330　 -2750　 -9.19
<9766>　コナミG　　　　　　　21145　 -265　 -8.86
<6367>　ダイキン工業　　　　 18235　 -215　 -7.19
<9843>　ニトリHD　　　　　　 2560　 -85.5　 -7.14
<7974>　任天堂　　　　　　　　9964　 -201　 -6.72
<6981>　村田製作所　　　　　　3109　 -78　 -6.26
<8267>　イオン　　　　　　　　2126　 -60　 -6.02
<8058>　三菱商事　　　　　　　4028　 -60　 -6.02
<5802>　住友電気工業　　　　　6836　 -174　 -5.82
<7735>　SCREEN　　　　　20040　 -435　 -5.82
<2413>　エムスリー　　　　　　1900　 -53.5　 -4.29
<6971>　京セラ　　　　　　　　2262　 -16　 -4.28《CS》

