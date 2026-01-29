ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～JCRファーマ、マクアケなどがランクイン

2026年1月29日 10:39

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～JCRファーマ、マクアケなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月29日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4479＞ マクアケ　　　　　 1101800 　120805.12　 275.94% 0.0446%
＜1514＞ 住石HD　　　　　　6295200 　477081.44　 244.21% -0.1618%
＜6366＞ 千代建　　　　　　　18610600 　2805633.74　 228.71% 0.2387%
＜6140＞ 旭ダイヤ　　　　　　7217100 　813241.06　 223.01% -0.1192%
＜6999＞ KOA　　　　　　　1854100 　620122.08　 154.14% 0.0428%
＜1488＞ iFJリート　　　　273764 　169764.889　 129.88% 0.0019%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　1411980 　164269.659　 126% -0.0209%
＜4461＞ 一工薬　　　　　　　328800 　1065315.6　 125.67% -0.0224%
＜2841＞ iFナス100H　　252957 　125850.834　 118.34% -0.0052%
＜179A＞ GX超米H　　　　　441290 　32907.477　 108.35% -0.0098%
＜2564＞ GXSディビ　　　　40989 　53869.818　 93.02% -0.0022%
＜7683＞ ダブルエー　　　　　162200 　83591.88　 83.52% -0.0555%
＜5018＞ MORESCO　　　154700 　147918.82　 79.45% 0.0342%
＜6521＞ オキサイド　　　　　354400 　346009.62　 78.3% 0.2196%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　　16794600 　3766457.48　 75.79% -0.0868%
＜2678＞ アスクル　　　　　　1008500 　613593.58　 71.57% 0.0438%
＜2633＞ NFS＆P500　　473430 　105818.086　 66.82% -0.0028%
＜7603＞ ジーイエット　　　　5117400 　486823.84　 65.83% 0.0673%
＜4113＞ 田岡化　　　　　　　348500 　193859.2　 62.57% -0.1164%
＜1433＞ ベステラ　　　　　　222200 　140933.7　 57.59% -0.0935%
<4379> フォトシンス　　　　141700 　25806.04　 57.35% 0.0025%
<4362> 日精化　　　　　　　118400 　176410.76　 53.25% -0.105%
<2737> トーメンデバ　　　　157200 　1473696　 51.54% 0.0334%
<6370> 栗田工　　　　　　　637400 　3300312.52　 49.97% 0.0294%
<2017> iFJPX150　　136670 　99884.446　 45.73% -0.0105%
<6516> 山洋電　　　　　　　86900 　229319.5　 45.71% 0.0357%
<8060> キヤノンMJ　　　　282800 　1096443.6　 45.53% -0.0028%
<4582> シンバイオ　　　　　842400 　44609.12　 41.01% -0.0113%
<4552> JCRファーマ　　　1036700 　363689.22　 38.27% -0.0729%
<6835> アライドHD　　　　796700 　161791.52　 37.66% 0.0249%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事