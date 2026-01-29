関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～JCRファーマ、マクアケなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月29日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4479＞ マクアケ 1101800 120805.12 275.94% 0.0446%
＜1514＞ 住石HD 6295200 477081.44 244.21% -0.1618%
＜6366＞ 千代建 18610600 2805633.74 228.71% 0.2387%
＜6140＞ 旭ダイヤ 7217100 813241.06 223.01% -0.1192%
＜6999＞ KOA 1854100 620122.08 154.14% 0.0428%
＜1488＞ iFJリート 273764 169764.889 129.88% 0.0019%
＜213A＞ 上日経半 1411980 164269.659 126% -0.0209%
＜4461＞ 一工薬 328800 1065315.6 125.67% -0.0224%
＜2841＞ iFナス100H 252957 125850.834 118.34% -0.0052%
＜179A＞ GX超米H 441290 32907.477 108.35% -0.0098%
＜2564＞ GXSディビ 40989 53869.818 93.02% -0.0022%
＜7683＞ ダブルエー 162200 83591.88 83.52% -0.0555%
＜5018＞ MORESCO 154700 147918.82 79.45% 0.0342%
＜6521＞ オキサイド 354400 346009.62 78.3% 0.2196%
＜3103＞ ユニチカ 16794600 3766457.48 75.79% -0.0868%
＜2678＞ アスクル 1008500 613593.58 71.57% 0.0438%
＜2633＞ NFS＆P500 473430 105818.086 66.82% -0.0028%
＜7603＞ ジーイエット 5117400 486823.84 65.83% 0.0673%
＜4113＞ 田岡化 348500 193859.2 62.57% -0.1164%
＜1433＞ ベステラ 222200 140933.7 57.59% -0.0935%
<4379> フォトシンス 141700 25806.04 57.35% 0.0025%
<4362> 日精化 118400 176410.76 53.25% -0.105%
<2737> トーメンデバ 157200 1473696 51.54% 0.0334%
<6370> 栗田工 637400 3300312.52 49.97% 0.0294%
<2017> iFJPX150 136670 99884.446 45.73% -0.0105%
<6516> 山洋電 86900 229319.5 45.71% 0.0357%
<8060> キヤノンMJ 282800 1096443.6 45.53% -0.0028%
<4582> シンバイオ 842400 44609.12 41.01% -0.0113%
<4552> JCRファーマ 1036700 363689.22 38.27% -0.0729%
<6835> アライドHD 796700 161791.52 37.66% 0.0249%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
