*10:37JST マイクロアド---子会社IP mixer、1ヶ月で3,300個販売実績がある人気料理家監修の日本製鉄鍋を台湾・香港で再販

マイクロアド＜9553＞は29日、子会社IP mixerが手がけた日本製鉄鍋「KAZU神級日本職人萬用鐵炒鍋」について、台湾・香港市場での数量限定再販を決定したと発表した。

IP mixerは、日本の老舗製造メーカーの海外進出を後押しすることを目的に、企業と海外の人気インフルエンサーとのマッチング事業を行なっている。またマッチングのみならず、コラボレーション商品の共同開発から現地でのプロモーション・販売に至るまで、一貫した支援体制を提供している。

本商品は2025年、創業70年以上の老舗メーカー藤田金属と、Instagramフォロワー約50万人を誇る台湾の料理家KAZU氏がコラボレーションしたもの。

初回販売では、台湾市場において1ヶ月間で約3,300個を売り上げるなど、高い人気を博した。

再販に際しては、定番の26cmサイズに加え、新たに30cmサイズもラインアップに加わり、2サイズ展開となる。販売開始は1月26日からで、各サイズ1,000個が対象となる。

IP mixerは今後も、日本と海外でのマーケティングの知見をもとに、本マッチング事業のグローバル展開を加速させ、日本の高品質な製品と海外のインフルエンサーを繋ぎ、新たな市場創造とグローバルビジネスの発展に貢献していくとしている。《NH》