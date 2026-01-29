関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～イチケン、オキサイドなどがランクイン
*09:40JST 出来高変化率ランキング（9時台）～イチケン、オキサイドなどがランクイン
イチケン＜1847＞がランクイン（9時32分時点）。続伸。前日取引終了後に、26年3月3
1日を基準日として1株を2株に分割すると発表しており、買い手掛かり材料となって
いるようだ。株式1株あたりの投資単価を引き下げ、株式の流動性の向上及び投資家
層の拡大を図ることが目的。株式分割後の発行済株式総数は1456万8800株となる。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月29日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4479＞ マクアケ 710400 120805.12 232.65% 0.0723%
＜1514＞ 住石HD 3660100 477081.44 186.76% -0.1268%
＜6140＞ 旭ダイヤ 4020800 813241.06 157.11% -0.074%
＜213A＞ 上日経半 1307930 164269.659 116.73% -0.0031%
＜179A＞ GX超米H 440460 32907.477 108.12% -0.0091%
＜6366＞ 千代建 7095500 2805633.74 107.25% 0.1549%
＜2564＞ GXSディビ 34924 53869.818 74.38% -0.0077%
＜6999＞ KOA 945000 620122.08 74.24% 0.0131%
＜7683＞ ダブルエー 145900 83591.88 71.48% -0.0498%
＜4461＞ 一工薬 197100 1065315.6 66.67% 0.0328%
＜6521＞ オキサイド 274000 346009.62 49.29% 0.2196%
＜2678＞ アスクル 738500 613593.58 38.57% 0.0408%
＜4582＞ シンバイオ 762000 44609.12 31.06% -0.0113%
＜5018＞ MORESCO 97000 147918.82 30.74% 0.062%
＜6370＞ 栗田工 480000 3300312.52 21.7% 0.024%
＜1367＞ iFTPXダ 14685 662986.514 17.86% -0.0112%
＜6835＞ アライドHD 637600 161791.52 16.62% 0.0186%
＜1433＞ ベステラ 145200 140933.7 15.93% -0.0965%
＜2860＞ DAXヘッジ 4610 23730.173 14.37% -0.0006%
<4113> 田岡化 205600 193859.2 12.25% -0.1164%
<6093> エスクローAJ 203900 29734.2 10.24% -0.017%
<8060> キヤノンMJ 183500 1096443.6 5.42% -0.0053%
<7678> あさくま 51800 193488.8 3.1% -0.0074%
<3662> エイチームHD 292700 290588.6 1.39% -0.0524%
<8276> 平和堂 89800 262286.16 -2.5% -0.011%
<6177> AppBank 607500 79686.06 -3.02% 0.0143%
<1595> NZAMJリート 36110 76506.964 -3.52% -0.0049%
<9052> 山陽電 30700 59569.06 -3.74% -0.0014%
＜1847＞ イチケン 8300 48281.3 -6.04% 0.008%
<399A> 上日高50 98470 215984.382 -6.27% -0.0151%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
