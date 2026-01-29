ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～イチケン、オキサイドなどがランクイン

2026年1月29日 09:40

*09:40JST 出来高変化率ランキング（9時台）～イチケン、オキサイドなどがランクイン
イチケン＜1847＞がランクイン（9時32分時点）。続伸。前日取引終了後に、26年3月3
1日を基準日として1株を2株に分割すると発表しており、買い手掛かり材料となって
いるようだ。株式1株あたりの投資単価を引き下げ、株式の流動性の向上及び投資家
層の拡大を図ることが目的。株式分割後の発行済株式総数は1456万8800株となる。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月29日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4479＞ マクアケ　　　　　 710400 　120805.12　 232.65% 0.0723%
＜1514＞ 住石HD　　　　　　3660100 　477081.44　 186.76% -0.1268%
＜6140＞ 旭ダイヤ　　　　　　4020800 　813241.06　 157.11% -0.074%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　1307930 　164269.659　 116.73% -0.0031%
＜179A＞ GX超米H　　　　　440460 　32907.477　 108.12% -0.0091%
＜6366＞ 千代建　　　　　　　7095500 　2805633.74　 107.25% 0.1549%
＜2564＞ GXSディビ　　　　34924 　53869.818　 74.38% -0.0077%
＜6999＞ KOA　　　　　　　945000 　620122.08　 74.24% 0.0131%
＜7683＞ ダブルエー　　　　　145900 　83591.88　 71.48% -0.0498%
＜4461＞ 一工薬　　　　　　　197100 　1065315.6　 66.67% 0.0328%
＜6521＞ オキサイド　　　　　274000 　346009.62　 49.29% 0.2196%
＜2678＞ アスクル　　　　　　738500 　613593.58　 38.57% 0.0408%
＜4582＞ シンバイオ　　　　　762000 　44609.12　 31.06% -0.0113%
＜5018＞ MORESCO　　　97000 　147918.82　 30.74% 0.062%
＜6370＞ 栗田工　　　　　　　480000 　3300312.52　 21.7% 0.024%
＜1367＞ iFTPXダ　　　　14685 　662986.514　 17.86% -0.0112%
＜6835＞ アライドHD　　　　637600 　161791.52　 16.62% 0.0186%
＜1433＞ ベステラ　　　　　　145200 　140933.7　 15.93% -0.0965%
＜2860＞ DAXヘッジ　　　　4610 　23730.173　 14.37% -0.0006%
<4113> 田岡化　　　　　　　205600 　193859.2　 12.25% -0.1164%
<6093> エスクローAJ　　　203900 　29734.2　 10.24% -0.017%
<8060> キヤノンMJ　　　　183500 　1096443.6　 5.42% -0.0053%
<7678> あさくま　　　　　　51800 　193488.8　 3.1% -0.0074%
<3662> エイチームHD　　　292700 　290588.6　 1.39% -0.0524%
<8276> 平和堂　　　　　　　89800 　262286.16　 -2.5% -0.011%
<6177> AppBank　　　607500 　79686.06　 -3.02% 0.0143%
<1595> NZAMJリート　　36110 　76506.964　 -3.52% -0.0049%
<9052> 山陽電　　　　　　　30700 　59569.06　 -3.74% -0.0014%
＜1847＞ イチケン　　　　　　8300 　48281.3　 -6.04% 0.008%
<399A> 上日高50　　　　　98470 　215984.382　 -6.27% -0.0151%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

