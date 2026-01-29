関連記事
米ハイテク株高を映して買い先行スタートか／日経225・本日の想定レンジ
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 米ハイテク株高を映して買い先行スタートか
[本日の想定レンジ]28日のNYダウは12.19ドル高の49015.60ドル、ナスダック総合指数は40.35pt高の23857.45pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比15円安の53685円だった。本日は前日の米国市場でハイテク株が買われた流れを受けて買いが先行して始まりそうだ。前日は円高進行を警戒した売りに一時500円超下落する場面もあったものの、蘭半導体製造装置大手ASMLの好決算を受けた半導体関連株買いに日経平均は切り返した。本日は前日の米国市場ではハイテク企業の決算期待からナスダック総合指数やSOX指数が上昇しており。東京市場にプラスに働くことが想定される。また、米国市場の取引終了後の決算を発表したメタ・プラットフォームズやテスラが時間外取引で値を上げていることも、東京市場にプラスに作用する可能性がある。さらに、ベッセント財務長官が米メディアとのインタビューで、円買い介入を否定したことから、円相場が一時1ドル＝154円台まで円高修正されたことも支援材料になると思われる。国内では前日の取引終了後にアドバンテス＜6857＞が決算を発表し、2026年3月期の業績予想を上方修正した。人工知能（AI）関連企業の業績期待が高まるなか、本日も半導体関連株相場をけん引することが見込まれるだろう。上値メドは、心理的な節目の54000円や1月14日の高値（54487円）、心理的な節目の55000円、下値メドは、心理的な節目の53000円や52500円、1月21日の安値（52194円）、25日移動平均線（52004円）などが挙げられる。
[予想レンジ]上限54000円－下限53300円《SK》
