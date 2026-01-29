ティムコ、26年11月期2桁増収・黒字転換予想、熊撃退スプレーとEC強化が追い風

ティムコ<7501>(東証スタンダード)は、フィッシング用品およびアウトドア用品の企画・開発・販売を展開している。フィッシング用品分野ではフライフィッシングのパイオニアであり、アウトドア用品分野ではオリジナル衣料ブランドFoxfireを主力としている。また安全性と実用性を兼ね備えた国産の熊撃退スプレー「熊一目散」を販売している。26年11月期は熊撃退スプレーの拡大を含めてフィッシング事業、アウトドア事業とも増収を見込み、全体として2桁増収・黒字転換予想としている。積極的な事業展開で収益改善基調だろう。株価は25年秋に熊撃退スプレーを材料視して動意づき、その後も順調に水準を切り上げて05年の高値を突破した。1倍割れの低PBRも評価材料であり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。

■フィッシング用品およびアウトドア用品の企画・販売

フィッシング用品(ルアーフィッシング用品、フライフィッシング用品)およびアウトドア用品(アウトドア衣料・用品)の企画・開発・販売事業を展開している。

フィッシング用品の分野では、日本では歴史の浅いフライフィッシングのパイオニアであり、竿から衣料品に至るまで全てのフライ用品を取り扱う唯一の企業であることなどを特徴・強みとしている。アウトドア用品の分野では、自社オリジナルブランドのアウトドア衣料ブランドFoxfireを主力としている。

25年11月期のセグメント別売上高はフィッシング事業が8億56百万円、アウトドア事業が23億40百万円、その他(不動産賃貸収入)が21百万円、セグメント別利益(全社費用等調整前営業利益)はフィッシング事業が2百万円の損失、アウトドア事業が78百万円、その他が14百万円、全社費用等調整額が▲1億88百万円だった。

なお全社ベースの売上高の新製品比率は12.2ポイント低下して44.9%、自社企画品比率は0.6ポイント上昇して95.0%となった。自社EC売上高(アウトドア用品に加えてフィッシング用品も開始)は22.0%増の1億51百万円、自主管理EC売上高(自社EC+ECモール等)は13.1%増の3億34百万円だった。輸出売上高(主にフィッシング用品)は0.3%増の1億57百万円、輸出比率は横ばいの4.9%だった。仕入金額は11.1%増の19億90百万円、仕入の輸入金額は19.3%増の2億10百万円、仕入の輸入比率は0.8ポイント上昇して10.6%だった。

■共同事業も推進

21年11月に同社、スノーピーク、アイビック、アイビック食品の4社共同で、キャンプ・フィッシング・食を融合した体験型施設などを展開するキャンパーズアンドアングラーズ(以下、C&A)を設立した。その後、23年4月には複合リゾート「エンゼルフォレスト白河高原」内に、スノーピークの直営店スノーピーク白河高原とのコラボショップとして、フィッシングエリア併設直営店Foxfire白河高原を開業した。23年9月には、C&Aが体験型アウトドアショップ第1号店「C&A北広島店」(北海道北広島市)をオープンした。

24年4月には群馬県上野村、上野村漁業協同組合、スノーピークおよび同社の4者が、上野村の地域循環共生圏の実現に向けた包括連携協定を締結した。関東でも屈指の清流として知られる神流川など、河川環境や自然環境といった村のフィールドを活かした体験イベントなどを企画する。なお25年3月にスノーピークとの資本提携を解消したが、業務提携は継続する。

■顧客接点の強化、EC分野の拡大、海外展開を推進

中期的な業績目標値としては、28年11月期売上高40億29百万円、営業利益1億97百万円、営業利益率4.9%、1株当たり利益(EPS)47円65銭、株主資本利益率(ROE)2.7%を掲げている。重点項目としては顧客接点の強化、EC分野の拡大、海外への展開を推進する。この重点3項目の具現化に向けて25年12月1日付で組織変更(プロモーション、EC、海外展開の各チームを独立させて本社直轄)を実施した。

顧客接点の強化では、部門個別に行っていたプロモーションを全体一体で実行するなど、新組織によってTIEMCO全体のプロモーション品質の底上げを図り、会員数を現在(25年11月期)の約6万人から28年11月期に10万人へ拡大(当初は29年11月期に10万人を目標としていたが、25年11月期の初年度目標を達成したため、最終年度目標を1年前倒し)することを目指す。

EC分野の拡大では、自社ECと外部ECの連動による自主管理(自社+他社)ECの拡大、グローバルECの展開などの施策により、自主管理EC比率を25年11月期の10.4%%から28年11月期に約16%へ、さらに将来的には25%へ引き上げることを目指す。

海外への展開では、フライ用品の輸出強化、ルアー用品の欧米市場向け拡大などの施策により、輸出比率を現在の4.9%から3年後に8.3%へ引き上げることを目指す。

なお22年11月末時点の流通株式時価総額がスタンダード市場における上場維持基準に適合しない状況となったため、23年2月24日に上場維持基準適合に向けた計画書を発表、24年2月に計画期間の変更を発表した。企業価値の向上(時価総額の増大)に向けて業績の向上を図るため、基本戦略である顧客接点の強化、EC分野の拡大、海外への展開を推進するほか、フィッシング事業とアウトドア事業の相互の有機的連携を強化し、全社的な収益力向上に取り組むとしている。さらにIR活動をいっそう強化して、投資家や株主とのコミュニケーションを高める方針だ。計画期間については25年11月末としている。

25年3月にはスノーピークとの資本提携を解消(業務提携は継続)し、これに伴って同社株式の立会外分売を実施した。同社株式の流動性向上、株式分布状況改善などが期待される。

■25年11月期は赤字着地、26年11月期は2桁増収・黒字転換予想

25年11月期の業績(非連結)は、売上高が前期比0.2%増の32億19百万円、営業利益が98百万円の損失(前期は30百万円の損失)、経常利益が85百万円の損失(同24百万円の損失)、当期純利益が1億28百万円の損失(同1億09百万円の損失)だった。配当は前期と同額の12円(期末一括)とした。

各利益は赤字だった。市況低迷・天候不順・熊被害による野外自粛・直営店舗減少などで売上高が前期並みにとどまり、円安・物価高騰による原価率悪化、在庫処分による売上総利益率低下、人件費を中心とする経費の増加が影響した。

フィッシング事業は売上高が6.8%増の8億56百万円、営業利益(全社費用等調整前)が2百万円の損失(前期は54百万円)だった。フライ用品は米国関税政策の影響で輸出比率の高いフライフック(釣りばり)の販売が伸び悩んだが、自社企画のフライロッド(釣竿)や消耗品などの販売に回復が見られた。ルアー用品は高価格帯のロッド(釣竿)が苦戦したが、一部のルアー(擬似餌)の新製品が好調だった。また熊被害の増加により25年5月に販売開始した国産の熊撃退スプレーが好調だった。利益面は仕入原価脳上昇や滞留商品の一部処分による売上総利益率の低下、人件費の増加なども影響した。

アウトドア事業は売上高が2.1%減の23億40百万円、営業利益が15.1%減の78百万円だった。期初は冬季の寒気の影響で防寒衣料・小物が順調だったが、春以降の急激な気温上昇や降水量の低下などの影響で防水ジャケットを中心とした春夏物衣料やフィッシングギアなどが苦戦したほか、直営店舗の減少も影響した。利益面は減収影響に加え、仕入原価上昇による売上総利益率の低下、人件費の増加なども影響した。

その他(主に不動産賃貸収入売上)は、賃貸面積増加により売上高が11.5%増の21百万円、営業利益が12.8%増の14百万円だった。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が7億68百万円で営業利益が37百万円の損失、第2四半期は売上高が8億57百万円で営業利益が5百万円、第3四半期は売上高が7億03百万円で営業利益が56百万円の損失、第4四半期は売上高が8億89百万円で営業利益が10百万円の損失だった。

26年11月期の業績(非連結)予想は売上高が前期比11.0%増の35億72百万円で、営業利益が28百万円(前期は98百万円の損失)、経常利益が36百万円(同85百万円の損失)、当期純利益が16百万円(同1億25百万円の損失)としている。配当予想は前期と同額の12円(期末一括)としている。

26年11月期は、熊撃退スプレーの拡大を含めてフィッシング事業、アウトドア事業とも増収を見込み、全体として2桁増収・黒字転換予想としている。セグメント別売上高の計画はフィッシング事業が17.3%増の10億30百万円、アウトドア事業が11.3%増の25億20百万円、その他が横ばいの22百万円としている。重点施策としてECの強化や海外展開の強化を推進する。積極的な事業展開で収益改善基調を期待したい。

■株主優待制度は毎年11月末

株主優待制度(詳細は会社HP参照)については、毎年11月30日現在の株主を対象として、保有株式数に応じてFoxfire Store20%OFFお買物優待券を贈呈している。

■株価は上値試す

株価は25年秋に熊撃退スプレーを材料視して動意づき、その後も順調に水準を切り上げて05年の高値を突破した。週足チャートで見ると13週移動平均線がサポートラインとなって上昇基調の形だ。1倍割れの低PBRも評価材料であり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。1月28日の終値は1630円、今期予想PER(会社予想のEPS6円46銭で算出)は約252倍、今期予想配当利回り(会社予想の12円で算出)は約0.7%、前期実績PBR(前期実績のBPS1763円06銭で算出)は約0.9倍、そして時価総額は約54億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

