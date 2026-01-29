*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1第一工業、千代化建、冨士ダイスなど

銘柄名<コード>28日終値⇒前日比

千代化建＜6366＞ 1026 +150

26年3月期業績予想を上方修正。

ムゲンE＜3299＞ 2061 +114

25年12月期業績と配当予想を上方修正。

第一工業＜4461＞ 10670 +1500

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

SE H＆I＜9478＞ 468 +40

自社株買い・消却と26年3月期配当予想の上方修正を発表。

イーディーピー＜7794＞ 658 +100

「対米投融資、人工ダイヤモンドが有力候補」との報道が手掛かり。

TORICO＜7138＞ 364 -30

第三者割当で新株予約権10万個発行を発表。

ユニチカ＜3103＞ 564 +80

ガラスクロスの需給逼迫状態が思惑材料とされる。

冨士ダイス＜6167＞ 1285 +234

ダイヤ加工の関連銘柄としても物色向かう。

旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1040 +150

対米投融資で人工ダイヤ生産事業が有力と報じられ。

フジクラ＜5803＞ 20070 +1700

米コーニングの株価上昇が大手電線株の刺激材料に。

古河電気工業＜5801＞ 14410 +1510

米コーニングの株価上昇で連想買い。

カプコン＜9697＞ 3904 +349

10-12月期業績の上振れ着地を好感。

ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 2589 +199

米TIの強気見通しなどが材料視される。

住友電気工業＜5802＞ 7010 +331

電線大手が揃って大幅高に。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2331 +104

ボーイングの10-12月期決算など材料視か。

大崎電気工業＜6644＞ 1243 +78

オセアニア地域での大型受注を発表。

アドソル日進＜3837＞ 1710 +103

AI関連分野の売上拡大期待がはやされる。

三井海洋開発＜6269＞ 15075 +885

みずほ証券では目標株価を引き上げ。

東邦チタニウム＜5727＞ 1865 +77

大阪チタの上昇が刺激にも。

日本板硝子＜5202＞ 689 +18

ペロブスカイト太陽電池関連としての関心も続く。

鈴木<6785> 2512 +134

業績・配当予想の上方修正を発表。

楽天銀行<5838> 7181 +303

野村證券では投資判断を格上げ。

キオクシアHD<285A> 18945 +495

米国市場でのメモリー関連株高が支援に。

ソフトバンクグループ<9984> 4201 +150

OpenAIに最大300億ドルの追加投資を検討と。

JESHD<6544> 1681.5 +44.5

みずほ証券では新規に買い推奨観測。

東邦亜鉛<5707> 1828 +11

銀相場は引き続き上昇基調が続いており。

日鉄鉱業<1515> 3515 +180

引き続き銅相場の上昇基調など手掛かり。

日本高純度化学<4973> 4780 -80

業績・配当上方修正を引き続き材料視。

信越化学工業<4063> 4865 -611

10-12月期はコンセンサスやや下振れで株式売出も発表。

アステリア<3853> 1371 -120

鴻池運輸の同社製品採用で27日は大幅高も。

ソシオネクスト<6526> 2076.5 -165

モルガン・スターンレーMUFG証券では投資判断を格下げ。

伊藤園<2593> 2841 -208

減損損失の計上で最終損益を大幅に下方修正。《CS》