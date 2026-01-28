関連記事
東証グロ－ス指数は大幅に3日続落、円高でリスク回避姿勢強まる
*16:54JST 東証グロ－ス指数は大幅に3日続落、円高でリスク回避姿勢強まる
東証グロース市場指数 923.34 -14.07／出来高 2億3747万株／売買代金 1050億円東証グロース市場250指数 704.52 -12.03／出来高 1億4444万株／売買代金 831億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に3日続落。値下がり銘柄数は438、値上がり銘柄数は138、変わらずは27。
前日27日の米株式市場でダウ平均は反落。ダウは反落して始まり終日軟調な展開。構成銘柄であるユナイテッドヘルス・グループ（UNH）が急落したことが影響した。朝方の決算発表が嫌気されたことに加え、米政府による27年の保険支払い案が想定を下回る小幅な伸びに留まり失望売りを誘った。一方のナスダックは続伸。本格化する決算発表への期待で買いが先行した。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.05％安となった。朝方、外為市場で1ドル＝152円20銭台と、昨日15時30分頃と比べ2円50銭ほど円高・ドル安に振れたことが投資家心理を慎重にさせ、新興市場でもリスク回避の姿勢が強まった。また、日本時間の明日未明に米国で予定されている米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見を見極めたいとして、積極的な買いを見送る向きもあった。一方、取引開始後は円高方向への動きが一服したことが株式市場で一定の安心感となった。また、東証グロース市場指数は昨日までの続落で1.5％あまり下落したことから下値では買いが入りやすく、こうした状況から、今日の新興市場は朝方の売り一巡後は下値が堅くなる場面もあったが、積極的な買いは限られ、終日、上値の重い展開となった。
個別では、第三者割当で新株予約権10万個発行を発表したTORICO＜7138＞、前日大幅高の反動安となったステラファーマ＜4888＞、25日線を割り込み手仕舞い売りを誘ったワンプラ＜4199＞、前日上伸したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売りがかさんだジェリビンズ＜3070＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、ポストプライム＜198A＞、環境フレンド＜3777＞などが顔を出した。
一方、第1四半期営業利益が前年同期比3.3倍となったマクアケ＜4479＞、株主優待制度を導入すると発表たコラボス＜3908＞、「対米投融資、人工ダイヤモンドが有力候補」との報道が手掛かりとなったイーディーピー＜7794＞、ふくおかフィナンシャルグループ＜8354＞のイベントで「社長AI」との会話体験を支援したと発表したエクサウィザーズ＜4259＞が上げた。時価総額上位銘柄では、フリー＜4478＞やアストロスケール＜186A＞が上昇。値上がり率上位には、窪田製薬HD＜4596＞、中村超硬＜6166＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3908|コラボス | 375| 80| 27.12|
2| 4596|窪田製薬ＨＤ | 99| 16| 19.28|
3| 7794|イーディーピー | 658| 100| 17.92|
4| 6166|中村超硬 | 682| 100| 17.18|
5| 4479|マクアケ | 1119| 150| 15.48|
6| 4240|クラスターＴ | 384| 42| 12.28|
7| 4259|エクサウィザーズ | 701| 47| 7.19|
8| 9271|和心 | 981| 61| 6.63|
9| 3185|夢展望 | 236| 14| 6.31|
10| 3550|スタジオアタオ | 228| 12| 5.56|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 198A|ポストプライム | 267| -40| -13.03|
2| 3070|ジェリービーンズＧ | 106| -14| -11.67|
3| 3777|環境フレンドリーＨＤ | 58| -7| -10.77|
4| 2936|ベースフード | 394| -44| -10.05|
5| 4199|ワンプラ | 1262| -140| -9.99|
6| 4570|免疫生物研究所 | 1512| -164| -9.79|
7| 9166|ＧＥＮＤＡ | 656| -67| -9.27|
8| 4584|キッズバイオ | 254| -25| -8.96|
9| 9235|売れるネット広告 | 690| -67| -8.85|
10| 4888|ステラファーマ | 292| -28| -8.75|《SK》
スポンサードリンク