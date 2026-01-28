*15:46JST 新興市場銘柄ダイジェスト:TKPが続伸、マクアケ、コラボスがストップ高気配

＜472A＞ ミラティブ 658 +14

続伸。25年12月期の営業利益予想を従来の2.29億円から3.45億円（前期実績は非開示）に上方修正している。主要事業でアプリ課金収入が好調に推移したことなどから、当初計画を上回る見通しとなった。決済手数料率の低減が計画を上回るペースで進捗したことに加え、賃上げ促進税制の適用により法人税負担が軽減されたことも利益を押し上げる見通し。

＜4479＞ マクアケ 1119 カ -

ストップ高買い気配。26年9月期第1四半期（25年10-12月）の営業利益を前年同期比232.6％増の3.34億円と発表している。広告配信代行サービスの利用が拡大したことからプロジェクト当たりの単価が向上し、全サービスの取扱高が前年同期に比べ45.1％増加した。通期予想は前期比10.6％減の4.00億円で据え置いたが、進捗率は83.5％に達しており、上方修正への期待が広がっているようだ。

＜3908＞ コラボス 375 カ -

ストップ高買い気配。株主優待制度を導入し、毎年3月末に1000株以上を継続して1年以上保有している株主を対象にデジタルギフト1万5000円分を贈呈すると発表している。対象となる交換先は、AmazonギフトカードやPayPayマネーライト、楽天ポイントギフトなど。自社株式への投資の魅力を高め、より多くの株主に中長期的に保有してもらうことが目的。流動性向上や認知度向上につながることも期待しているという。

＜4498＞ サイバートラスト 1281 +34

大幅に7日ぶり反発。26年3月期第3四半期累計（25年4-12月）の営業利益を前年同期比20.9％増の11.70億円と発表している。金融機関向け本人確認サービスや電子契約サービスのパートナー向け電子署名サービスなどが伸長した。法務省の商業登記電子証明書のリモート署名システム開発案件なども増益に寄与した。Linuxサポートも大手事業者向けサポート案件などで堅調に推移した。通期予想は前期比10.5％増の15.70億円で据え置いた。

＜3479＞ TKP 2344 +101

大幅に5日続伸。対象施設で使える優待宿泊券を贈呈する株主優待制度の内容を一部変更し、1万円券に加えて新たに1000円券を導入すると発表している。株主からの意見を踏まえた措置で、株主優待の利便性を高めることが目的。保有株数100株以上500株未満の場合、1万円券1枚から1000円券10枚に変更となる。このところ、SBI証券やSMBC日興証券など複数の国内証券が目標株価を引き上げていることも引き続き買い材料視されているようだ。

＜7138＞ TORICO 364 -30

一時ストップ安。第三者割当で新株予約権10万4596個（潜在株式数1045万9600株）を発行し、約40.7億円を調達すると発表している。調達資金は、イーサリアム等の暗号資産の購入に充て、第二の経営の柱として開始している暗号資産投資事業を推進する。発行済株式総数（1494万2292株）に対する潜在株式数の比率が約70.0％になることから、将来の株式価値の希薄化懸念で売りが先行しているようだ。《YY》