ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～冨士ダイス、ミラティブなどがランクイン

2026年1月28日 14:49

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～冨士ダイス、ミラティブなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月28日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜450A＞ SSSPヘ有　　　 173930 　111725.721　 386.6% 0.0041%
＜3446＞ JTECCORP　　1572300 　54818.18　 360.97% 0.2252%
＜6167＞ 冨士ダイス　　　　　10191800 　618214.84　 344.11% 0.2692%
＜6721＞ ウインテスト　　　　14314000 　81365.78　 328.89% 0.0948%
＜9235＞ 売れるネG　　　　　1233900 　51883.64　 315.57% -0.0766%
＜7347＞ マーキュリアHD　　499500 　28323.82　 291.42% -0.0024%
＜6140＞ 旭ダイヤ　　　　　　2770200 　193606.54　 287.71% 0.1685%
＜2641＞ GXGリーダー　　　70127 　18734.644　 286.38% 0.0042%
＜9067＞ 丸運　　　　　　　　410600 　31597.74　 268.78% -0.001%
＜2016＞ iF米710H　　　445664 　106868.704　 267.99% -0.0005%
＜4814＞ ネクストウェア　　　3945400 　83910.16　 266.86% 0.0223%
＜237A＞ iS米債25　　　　2586880 　50496.192　 261.82% -0.028%
＜4973＞ 高純度化　　　　　　404900 　195559.2　 249.92% -0.0041%
＜472A＞ ミラティブ　　　　　423600 　37200.06　 224.66% 0.017%
＜2593＞ 伊藤園　　　　　　　1989200 　962572.68　 200.94% -0.0677%
＜7320＞ Solvvy　　　　246300 　61425.88　 200.18% -0.0433%
＜3837＞ アドソル　　　　　　435600 　126584.92　 193.59% 0.064%
＜4620＞ 藤倉化　　　　　　　1054900 　123925.66　 186.34% 0.1453%
＜2354＞ YEDIGIT　　　596500 　92124.16　 183.75% -0.023%
＜1930＞ 北電事　　　　　　　432100 　141338.06　 171.06% 0.0068%
<414A> オーバラップ　　　　665900 　151978.28　 158.97% -0.0019%
<8927> 明豊エンター　　　　518100 　54795.22　 156.98% -0.0068%
<25935> 伊藤園1P　　　　　80700 　38923.02　 155.67% -0.0098%
<3921> ネオジャパン　　　　140400 　57319.28　 153.58% 0.0096%
<3459> サムティレジ　　　　4498 　138473.58　 150.81% 0.0008%
<2971> エスコンJPN　　　3286 　119371.18　 147.72% 0.0023%
<1418> インターライフ　　　215700 　43381.44　 140.81% -0.0557%
<2013> 米高配当　　　　　　1034080 　83204.072　 137.15% -0.0029%
<3299> ムゲンエステト　　　272600 　181909.42　 134.11% 0.06%
<9632> スバル興　　　　　　167500 　138391.3　 129.11% -0.0016%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事