*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～冨士ダイス、ミラティブなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月28日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜450A＞ SSSPヘ有 173930 111725.721 386.6% 0.0041%
＜3446＞ JTECCORP 1572300 54818.18 360.97% 0.2252%
＜6167＞ 冨士ダイス 10191800 618214.84 344.11% 0.2692%
＜6721＞ ウインテスト 14314000 81365.78 328.89% 0.0948%
＜9235＞ 売れるネG 1233900 51883.64 315.57% -0.0766%
＜7347＞ マーキュリアHD 499500 28323.82 291.42% -0.0024%
＜6140＞ 旭ダイヤ 2770200 193606.54 287.71% 0.1685%
＜2641＞ GXGリーダー 70127 18734.644 286.38% 0.0042%
＜9067＞ 丸運 410600 31597.74 268.78% -0.001%
＜2016＞ iF米710H 445664 106868.704 267.99% -0.0005%
＜4814＞ ネクストウェア 3945400 83910.16 266.86% 0.0223%
＜237A＞ iS米債25 2586880 50496.192 261.82% -0.028%
＜4973＞ 高純度化 404900 195559.2 249.92% -0.0041%
＜472A＞ ミラティブ 423600 37200.06 224.66% 0.017%
＜2593＞ 伊藤園 1989200 962572.68 200.94% -0.0677%
＜7320＞ Solvvy 246300 61425.88 200.18% -0.0433%
＜3837＞ アドソル 435600 126584.92 193.59% 0.064%
＜4620＞ 藤倉化 1054900 123925.66 186.34% 0.1453%
＜2354＞ YEDIGIT 596500 92124.16 183.75% -0.023%
＜1930＞ 北電事 432100 141338.06 171.06% 0.0068%
<414A> オーバラップ 665900 151978.28 158.97% -0.0019%
<8927> 明豊エンター 518100 54795.22 156.98% -0.0068%
<25935> 伊藤園1P 80700 38923.02 155.67% -0.0098%
<3921> ネオジャパン 140400 57319.28 153.58% 0.0096%
<3459> サムティレジ 4498 138473.58 150.81% 0.0008%
<2971> エスコンJPN 3286 119371.18 147.72% 0.0023%
<1418> インターライフ 215700 43381.44 140.81% -0.0557%
<2013> 米高配当 1034080 83204.072 137.15% -0.0029%
<3299> ムゲンエステト 272600 181909.42 134.11% 0.06%
<9632> スバル興 167500 138391.3 129.11% -0.0016%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
