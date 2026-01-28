ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は反落、信越化が1銘柄で約94円分押し下げ

2026年1月28日 12:40

印刷

記事提供元：フィスコ

*12:40JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は反落、信越化が1銘柄で約94円分押し下げ
28日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり34銘柄、値下がり191銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は反落。303.57円安の53029.97円（出来高概算11億786万株）で前場の取引を終えている。

前日27日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は408.99ドル安の49003.41ドル、ナスダックは215.74ポイント高の23817.10で取引を終了した。ダウは反落して始まり終日軟調な展開。構成銘柄であるユナイテッドヘルス・グループ（UNH）が急落したことが影響した。朝方の決算発表が嫌気されたことに加え、米政府による2027年の保険支払い案が想定を下回る小幅な伸びに留まり失望売りを誘った。一方のナスダックは続伸。本格化する決算発表への期待で買いが先行した。

米株市場を横目に、1月28日の日経平均は309.66円安の53023.88円と反落して取引を開始した。朝方に下げ幅を広げたが、その後は買戻しも広がりやや下げ幅を縮小する動きも見せた。外為市場で1ドル＝152円50銭台と、昨日15時30分頃と比べ2円ほど円高・ドル安に振れたことが東京市場で輸出株などの買い手控え要因となった。さらに、日本時間明日未明に米国で予定されている米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見を見極めたいとして、積極的な買いを見送る向きもあった。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞、東エレク＜8035＞、アドバンテス＜6857＞、住友電＜5802＞、ルネサス＜6723＞、スクリン＜7735＞、レーザーテク＜6920＞、古河電＜5801＞、三菱商＜8058＞、イビデン＜4062＞、ZOZO＜3092＞、住友鉱＜5713＞、HOYA＜7741＞、コナミG＜9766＞などの銘柄が上昇。

一方、信越化＜4063＞、ファーストリテ＜9983＞、ファナック＜6954＞、日東電＜6988＞、中外薬＜4519＞、トヨタ<7203>、ダイキン<6367>、テルモ<4543>、ソニーG<6758>、京セラ<6971>、第一三共<4568>、豊田通商<8015>、アステラス薬<4503>、TDK<6762>、任天堂<7974>などの銘柄が下落。

業種別では、化学、輸送用機器、医薬品などが下落した一方で、非鉄金属、鉱業、海運業などが上昇した。

値下がり寄与トップは信越化＜4063＞となり1銘柄で日経平均を約94円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ファナック＜6954＞、日東電＜6988＞、中外薬＜4519＞、トヨタ<7203>、ダイキン<6367>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約111円押し上げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、東エレク＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、住友電工＜5802＞、ルネサス＜6723＞、スクリーンHD＜7735＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　53029.97(-303.57)

値上がり銘柄数 34(寄与度+332.31)
値下がり銘柄数 191(寄与度-635.88)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4190　 139　111.51
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 20540　 2170　 72.53
＜8035＞　東エレク　　　　　　 42760　 630　 63.17
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 25030　 75　 20.06
＜5802＞　住友電気工業　　　　　7147　 468　 15.64
＜6723＞　ルネサス　　　　　　2587.5　 197.5　 6.60
＜7735＞　SCREEN　　　　　19735　 485　 6.48
＜6920＞　レーザーテック　　　 37330　 430　 5.75
＜5801＞　古河電気工業　　　　 14340　 1440　 4.81
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　4051　 43　 4.31
＜3092＞　ZOZO　　　　　　　 1254　 31　 3.11
＜4062＞　イビデン　　　　　　　8041　 41　 2.74
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　　8949　 161　 2.69
＜9766＞　コナミG　　　　　　　20980　 70　 2.34
＜7741＞　HOYA　　　　　　 25255　 130　 2.17
<2413>　エムスリー　　　　　1977.5　 22.5　 1.80
<1605>　INPEX　　　　　　3343　 85　 1.14
<6963>　ローム　　　　　　　　2757　 22.5　 0.75
<6504>　富士電機　　　　　　 11655　 110　 0.74
<4004>　レゾナックHD　　　　 8783　 207　 0.69


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4913　 -563　-94.09
＜9983＞　ファーストリテ　　　 58110　 -1060　-85.03
＜6954＞　ファナック　　　　　　6157　 -185　-30.92
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3381　 -128　-21.39
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8454　 -188　-18.85
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3352　 -107　-17.88
<6367>　ダイキン工業　　　　 18515　 -505　-16.88
<4543>　テルモ　　　　　　　　2023　 -58.5　-15.64
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3406　 -84　-14.04
<6971>　京セラ　　　　　　　　2275　 -48　-12.84
<4568>　第一三共　　　　　　2927.5　-116.5　-11.68
<8015>　豊田通商　　　　　　　5550　 -107　-10.73
<4503>　アステラス製薬　　　　2139　 -60.5　-10.11
<6762>　TDK　　　　　　　1914.5　 -19　 -9.53
<7974>　任天堂　　　　　　　 10140　 -235　 -7.86
<4901>　富士フイルム　　　　　3052　 -72　 -7.22
<7269>　スズキ　　　　　　　2056.5　 -50　 -6.69
<4507>　塩野義製薬　　　　　　3088　 -62　 -6.22
<2801>　キッコーマン　　　　1401.5　 -36.5　 -6.10
<2802>　味の素　　　　　　　　3385　 -82　 -5.48《CS》

関連記事