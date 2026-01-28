*11:15JST システムズ・デザイン---プロジェクト運営力育成サービスの提供開始

システムズ・デザイン＜3766＞は27日、エンジニアのプロジェクト運営力を高める「プロジェクト運営力育成サービス」の提供を開始したと発表した。

本サービスは、プログラミング技術の習得に特化した従来型研修とは異なり、実際の現場を模した「実案件型研修」によって、プロジェクト運営に必要な実務力を体系的に学ぶことができる点が特徴である。

具体的には、実際のプロジェクト運営を模倣した会議、進捗管理、課題整理、成果物レビューを通じて、「プロジェクトを動かす力」を実践的に学習できる。また、製造から単体テスト、結合テストに至るまでの基本的な実装工程を体験することで、開発における目標・品質・内容の評価ができる基礎的な理解を深めることができる。さらに、プロジェクト運営に必要なコミュニケーション力、リスク管理力、品質管理の理解といった基礎的な能力を強化することを目指す。特に、遅延時の状況説明やリカバリ案の提示、ステークホルダーとの調整など、実務に即したコミュニケーション力を反復練習できる点が特徴である。

現在、すでにファーストユーザー企業に導入され、一定の成果が得られており、今後は、PM／PMO（プロジェクト統括・支援部門）を対象とした育成プログラムの整備により、複数プロジェクトを横断的に管理・統制し、進捗・品質・リスクの可視化や標準化を担う人材の育成を強化するプログラムや、システム開発未経験者向けの基礎プログラムの整備、品質マネジメントに特化したコンテンツの提供などが予定されており、さらなる発展が期待される。《NH》