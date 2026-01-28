関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～信越化、旭ダイヤなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月28日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜450A＞ SSSPヘ有 173880 111725.721 386.59% 0.0034%
＜3446＞ JTECCORP 1034300 54818.18 342.58% 0.2094%
＜6140＞ 旭ダイヤ 2770200 193606.54 287.71% 0.1685%
＜9235＞ 売れるネG 743800 51883.64 277.38% -0.0264%
＜6167＞ 冨士ダイス 3845200 618214.84 272.59% 0.2407%
＜2016＞ iF米710H 443067 106868.704 267.42% -0.001%
＜9067＞ 丸運 347500 31597.74 252.01% 0%
＜4814＞ ネクストウェア 2629900 83910.16 225.65% 0.0491%
＜237A＞ iS米債25 1648180 50496.192 212.51% -0.0262%
＜7347＞ マーキュリアHD 226700 28323.82 211.48% 0.0417%
＜4973＞ 高純度化 238000 195559.2 190.53% 0.0144%
＜7320＞ Solvvy 180300 61425.88 163.45% -0.0216%
＜472A＞ ミラティブ 249400 37200.06 162.55% 0.0652%
＜2593＞ 伊藤園 1008300 962572.68 117.79% -0.0629%
＜2013＞ 米高配当 884380 83204.072 117.73% -0.0037%
＜3837＞ アドソル 227900 126584.92 111.91% 0.0678%
＜2971＞ エスコンJPN 2278 119371.18 102.23% 0.0031%
＜1418＞ インターライフ 154600 43381.44 100.38% -0.0688%
＜6046＞ リンクバル 297500 14823.2 98.3% 0.022%
＜238A＞ 米債25H 1343590 91963.794 97.57% -0.0085%
<25935> 伊藤園1P 43700 38923.02 81.09% -0.0076%
<4498> サイバトラスト 229900 145476.24 70.21% 0.0384%
<5381> マイポックス 4377000 988171.06 69.13% 0.1976%
<4063> 信越化 14253200 34576102.06 67.41% -0.0989%
<9632> スバル興 98800 138391.3 67.26% 0%
<3662> エイチームHD 320300 177453.18 65.89% -0.0215%
<3415> トウキョベース 981900 226556.4 65.21% -0.0256%
<4620> 藤倉化 387900 123925.66 61.45% 0.0319%
<414A> オーバラップ 293800 151978.28 60.62% -0.0199%
<1305> iFTPX年1 283240 514790.13 57.83% -0.0084%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
