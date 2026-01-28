ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～信越化、旭ダイヤなどがランクイン

2026年1月28日 10:40

記事提供元：フィスコ

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～信越化、旭ダイヤなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月28日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜450A＞ SSSPヘ有　　　 173880 　111725.721　 386.59% 0.0034%
＜3446＞ JTECCORP　　1034300 　54818.18　 342.58% 0.2094%
＜6140＞ 旭ダイヤ　　　　　　2770200 　193606.54　 287.71% 0.1685%
＜9235＞ 売れるネG　　　　　743800 　51883.64　 277.38% -0.0264%
＜6167＞ 冨士ダイス　　　　　3845200 　618214.84　 272.59% 0.2407%
＜2016＞ iF米710H　　　443067 　106868.704　 267.42% -0.001%
＜9067＞ 丸運　　　　　　　　347500 　31597.74　 252.01% 0%
＜4814＞ ネクストウェア　　　2629900 　83910.16　 225.65% 0.0491%
＜237A＞ iS米債25　　　　1648180 　50496.192　 212.51% -0.0262%
＜7347＞ マーキュリアHD　　226700 　28323.82　 211.48% 0.0417%
＜4973＞ 高純度化　　　　　　238000 　195559.2　 190.53% 0.0144%
＜7320＞ Solvvy　　　　180300 　61425.88　 163.45% -0.0216%
＜472A＞ ミラティブ　　　　　249400 　37200.06　 162.55% 0.0652%
＜2593＞ 伊藤園　　　　　　　1008300 　962572.68　 117.79% -0.0629%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　884380 　83204.072　 117.73% -0.0037%
＜3837＞ アドソル　　　　　　227900 　126584.92　 111.91% 0.0678%
＜2971＞ エスコンJPN　　　2278 　119371.18　 102.23% 0.0031%
＜1418＞ インターライフ　　　154600 　43381.44　 100.38% -0.0688%
＜6046＞ リンクバル　　　　　297500 　14823.2　 98.3% 0.022%
＜238A＞ 米債25H　　　　　1343590 　91963.794　 97.57% -0.0085%
<25935> 伊藤園1P　　　　　43700 　38923.02　 81.09% -0.0076%
<4498> サイバトラスト　　　229900 　145476.24　 70.21% 0.0384%
<5381> マイポックス　　　　4377000 　988171.06　 69.13% 0.1976%
<4063> 信越化　　　　　　　14253200 　34576102.06　 67.41% -0.0989%
<9632> スバル興　　　　　　98800 　138391.3　 67.26% 0%
<3662> エイチームHD　　　320300 　177453.18　 65.89% -0.0215%
<3415> トウキョベース　　　981900 　226556.4　 65.21% -0.0256%
<4620> 藤倉化　　　　　　　387900 　123925.66　 61.45% 0.0319%
<414A> オーバラップ　　　　293800 　151978.28　 60.62% -0.0199%
<1305> iFTPX年1　　　283240 　514790.13　 57.83% -0.0084%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

