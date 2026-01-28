*09:49JST 出来高変化率ランキング（9時台）～サイバートラスト、冨士ダイスなどがランクイン

サイバートラスト＜4498＞がランクイン（9時32分時点）。大幅高。前日取引終了後

に、第3四半期決算を発表している。累計の営業利益は11.70億円（前年同期比20.

9％増）。上期の6.99億円から利益を伸ばした。リカーリングサービスが好調。26年

3月期営業利益は15.70億円（前期比10.5％増）予想。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月28日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜450A＞ SSSPヘ有 20050 111725.721 303.51% 0.002%

＜6140＞ 旭ダイヤ 1897100 193606.54 250.15% 0.1348%

＜2016＞ iF米710H 314985 106868.704 231.68% -0.001%

＜237A＞ iS米債25 1365580 50496.192 189.98% -0.0292%

＜9067＞ 丸運 200400 31597.74 189.18% -0.001%

＜9235＞ 売れるネG 301400 51883.64 182.64% 0.029%

＜6167＞ 冨士ダイス 1627000 618214.84 174.63% 0.195%

＜3446＞ JTECCORP 169700 54818.18 167.98% 0.0638%

＜4973＞ 高純度化 160900 195559.2 143.17% 0.0658%

＜7347＞ マーキュリアHD 116500 28323.82 130.01% 0.0184%

＜472A＞ ミラティブ 148300 37200.06 98.61% 0.0838%

＜2971＞ エスコンJPN 2133 119371.18 94.31% 0.0023%

＜3837＞ アドソル 149200 126584.92 61.2% 0.0616%

＜9632＞ スバル興 92500 138391.3 60.1% 0%

＜1418＞ インターライフ 103800 43381.44 56.19% -0.059%

<25935> 伊藤園 1 P 33200 38923.02 50.79% -0.0071%

＜2593＞ 伊藤園 558100 962572.68 50.1% -0.0518%

＜3662＞ エイチームHD 273400 177453.18 49.01% -0.0223%

＜3455＞ HCM 2038 157139.02 48.39% 0.0008%

＜3415＞ トウキョベース 835800 226556.4 48.21% -0.0256%

<3468> スターアジア 10561 419740.78 45.98% -0.0064%

<238A> 米債25H 841050 91963.794 45.11% -0.0092%

<1593> MXS400 2272 167259.188 44.29% -0.0066%

<3927> フーバーブレ 125300 64923.96 44.14% -0.0047%

<2009> 鳥越粉 48600 34224.2 37.26% -0.0094%

＜4498＞ サイバトラスト 164800 145476.24 35.09% 0.0521%

<1301> 極洋 48000 180329.7 34.41% 0.0216%

<3399> 山岡家 271400 551898 33.94% -0.003%

<2013> 米高配当 402640 83204.072 29.91% -0.004%

<3459> サムティレジ 1552 138473.58 28.44% -0.0008%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》