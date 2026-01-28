ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～サイバートラスト、冨士ダイスなどがランクイン

2026年1月28日 09:49

*09:49JST 出来高変化率ランキング（9時台）～サイバートラスト、冨士ダイスなどがランクイン
サイバートラスト＜4498＞がランクイン（9時32分時点）。大幅高。前日取引終了後
に、第3四半期決算を発表している。累計の営業利益は11.70億円（前年同期比20.
9％増）。上期の6.99億円から利益を伸ばした。リカーリングサービスが好調。26年
3月期営業利益は15.70億円（前期比10.5％増）予想。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月28日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜450A＞ SSSPヘ有　　　 20050 　111725.721　 303.51% 0.002%
＜6140＞ 旭ダイヤ　　　　　　1897100 　193606.54　 250.15% 0.1348%
＜2016＞ iF米710H　　　314985 　106868.704　 231.68% -0.001%
＜237A＞ iS米債25　　　　1365580 　50496.192　 189.98% -0.0292%
＜9067＞ 丸運　　　　　　　　200400 　31597.74　 189.18% -0.001%
＜9235＞ 売れるネG　　　　　301400 　51883.64　 182.64% 0.029%
＜6167＞ 冨士ダイス　　　　　1627000 　618214.84　 174.63% 0.195%
＜3446＞ JTECCORP　　169700 　54818.18　 167.98% 0.0638%
＜4973＞ 高純度化　　　　　　160900 　195559.2　 143.17% 0.0658%
＜7347＞ マーキュリアHD　　116500 　28323.82　 130.01% 0.0184%
＜472A＞ ミラティブ　　　　　148300 　37200.06　 98.61% 0.0838%
＜2971＞ エスコンJPN　　　2133 　119371.18　 94.31% 0.0023%
＜3837＞ アドソル　　　　　　149200 　126584.92　 61.2% 0.0616%
＜9632＞ スバル興　　　　　　92500 　138391.3　 60.1% 0%
＜1418＞ インターライフ　　　103800 　43381.44　 56.19% -0.059%
<25935> 伊藤園 1 P　　　33200 　38923.02　 50.79% -0.0071%
＜2593＞ 伊藤園　　　　　　　558100 　962572.68　 50.1% -0.0518%
＜3662＞ エイチームHD　　　273400 　177453.18　 49.01% -0.0223%
＜3455＞ HCM　　　　　　　2038 　157139.02　 48.39% 0.0008%
＜3415＞ トウキョベース　　　835800 　226556.4　 48.21% -0.0256%
<3468> スターアジア　　　　10561 　419740.78　 45.98% -0.0064%
<238A> 米債25H　　　　　841050 　91963.794　 45.11% -0.0092%
<1593> MXS400　　　　2272 　167259.188　 44.29% -0.0066%
<3927> フーバーブレ　　　　125300 　64923.96　 44.14% -0.0047%
<2009> 鳥越粉　　　　　　　48600 　34224.2　 37.26% -0.0094%
＜4498＞ サイバトラスト　　　164800 　145476.24　 35.09% 0.0521%
<1301> 極洋　　　　　　　　48000 　180329.7　 34.41% 0.0216%
<3399> 山岡家　　　　　　　271400 　551898　 33.94% -0.003%
<2013> 米高配当　　　　　　402640 　83204.072　 29.91% -0.004%
<3459> サムティレジ　　　　1552 　138473.58　 28.44% -0.0008%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

