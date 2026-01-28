関連記事
個別銘柄戦略: 鈴木やテセックに注目
*09:27JST 個別銘柄戦略: 鈴木やテセックに注目
昨日27日の米株式市場でNYダウは408.99ドル安の49,003.41ドル、ナスダック総合指数は215.74pt高の23,817.10pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比520円安の52,830円。為替は1ドル＝152.20-30円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が75.1％増となったカプコン＜9697＞、26年6月期業績と配当予想を上方修正した鈴木＜6785＞、東証スタンダードでは、発行済株式数の4.49％上限の自社株買いと4.68％の自社株消却・26年3月期配当予想の上方修正を発表したSE H＆I＜9478＞、26年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の3.01％上限の自社株買いを発表したテセック＜6337＞などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が14.8％減で2368万1700株の株式売出しと355万2200株上限のオーバーアロットメントによる売出しも発表した信越化＜4063＞、第3四半期累計の営業利益が20.0％減となったカワチ薬品＜2664＞、第3四半期累計の営業利益が0.2％増と上期の3.7％増から増益率が縮小したコメリ＜8218＞、26年4月期売上高予想は上方修正だが利益予想を下方修正した伊藤園＜2593＞、1月の既存店売上高が1.4％減と26年6月期で初めて減少したGenkyDrugStores＜9267＞、東証スタンダードでは、25年12が浮き純利益見込みは上方修正だが売上高・営業利益・経常利益見込みを下方修正したトーア紡＜3204＞、174万株の株式売出しと26万株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表したインターライフ＜1418＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
