会員登録
|
会員ページ
トップ
企業・産業
企業・産業トップ
自動車
自動車トップ
自動車・二輪車・部品
自動車・バイク新製品
電気機器
IT・情報通信
精密機器・半導体
サービス・小売
サービス・小売トップ
スーパー・コンビニ・百貨店
商社・卸売業
サービス業
小売業
化学・製薬
運輸・航空
運輸・航空トップ
運輸・物流・鉄道
船舶・航空業
金融・保険
企業・産業その他
レジャー・娯楽業
電気・ガス・水道業
石油・鉱工業
繊維・アパレル業
ゴム製品
製紙・印刷業
その他製造業
農林水産
企業・産業一般
食品・飲食
食品製造業
飲食業
広告・メディア・出版
広告関連業
メディア・新聞・出版・放送
建設・不動産
建設
メディア・新聞・出版・放送
鉄鋼・機械
鉄鋼・非鉄金属業
機械・プラント
医療・美容・福祉
医療・美容
福祉・介護
マーケット
マーケットトップ
株式市場
株式市場トップ
東京株式市場
海外株式市場
国内新興市場
分析・コラム
分析・コラムトップ
分析・コラム
マーケット・センサー
相場格言
注目トピックス
注目トピックストップ
注目トピックス
マーケットの話題
個別株
個別株トップ
個別株
決算・財務情報
注目銘柄
銘柄フラッシュ
銘柄フラッシュトップ
銘柄フラッシュ
銘柄診断
外国為替
金相場
原油相場
経済
経済トップ
経済指標・統計
雇用・就職・労働
経済政策
企業プレスリリース
経営・ビジネス
経営・ビジネストップ
経営・ビジネス戦略
経営・ビジネス戦略トップ
経営・マネジメント
ビジネス戦略
仕事術・テクノロジー
仕事術・テクノロジートップ
仕事術
技術・テクノロジー・IT
会計・法務
会計・法務トップ
会計・ファイナンス
法務・コンプライアンス
中国ビジネス
政治・社会
政治・社会トップ
国内政治
国内政治トップ
国内政治
普天間基地・在日米軍
外交・国際関係
外交・国際関係トップ
外交・国際関係
軍事・防衛
社会
社会トップ
社会
計画停電・電力需給・節電対策
原子力発電・放射能
IT・サイエンス
IT・サイレンストップ
インターネット・セキュリティ
インターネット・セキュリティトップ
インターネット・ウェブサービス
通信サービス
セキュリティ・プライバシー
検索エンジン・SEO
SNS、ソーシャルサービス
クラウドサービス
ケータイ・スマホ・タブレット
ケータイ・スマホ・タブレットトップ
ケータイ・スマホ
iPhone・iPad・Mac
タブレット・ウェアラブル端末
iOS / android アプリ
スマホ周辺機器・アクセサリ
PC・家電・周辺機器
PC・家電・周辺機器トップ
生活家電
AV機器・カメラ
PC・ハードウェア・周辺機器
宇宙技術・天体
サイエンス
サイエンストップ
サイエンス
自然環境・動植物
研究・開発
ソフトウェア・OS
AI・テクノロジー
ロボット・人工知能（AI）
ドローン（無人航空機）
プログラミング
スパコン
ITソリューション
ゲーム・玩具
ゲーム関連
玩具・おもちゃ
電子書籍
IT・サイエンスその他
テクノロジー・サイエンスの話題
知的財産権
ライフハック
ライフ
ライフトップ
ファッション
グルメ・食品
グルメ・食品トップ
グルメ・食品
お菓子・スイーツ
お酒・アルコール
旅行・ホビー・ライフ
旅行・ホビー・ライフトップ
旅行・レジャー
文具・雑貨・生活用品
イベント
メンズライフ
ライフの話題
恋愛・結婚
美容・健康
美容・健康トップ
美容
健康
教育・家族
教育
家庭・家族
コンビニ・ショッピング
コンビニ
ショッピング
スポーツ用品
しごと
お金・マネー
音楽・芸術
猫・犬・動物
エンタメ
エンタメトップ
芸能
芸能トップ
芸能
CM・プロモーション
映画
アニメ・マンガ
音楽
音楽トップ
音楽
オペラ・ミュージカル
クラシック音楽
洋楽
韓流
韓流トップ
韓流・芸能一般・エンタメ
K-POP
韓流ドラマ
韓国映画
韓流ファッション
スポーツ
エンタメその他
もっと
環境・エコ
環境・エコトップ
HV・EV・エコカー
太陽光・自然エネルギー
スマートグリッド
蓄電池・2次電池
エコその他
ベンチャー・中小企業
ベンチャー・中小企業トップ
法人向け製品・サービス
消費者向け製品・サービス
中小企業その他
国際
国際トップ
国際政治
国際経済
戦争・紛争
ホーム
>
マーケット
>
国内新興市場
> 記事
ミラティブ 大幅に続伸、25年12月期の営業利益予想を上方修正、アプリ課金収入が好調／新興市場スナップショット
2026年1月28日 09:22
記事提供元：
フィスコ
*09:22JST <472A> ミラティブ 698 +54《YY》
スポンサードリンク
関連記事
おすすめ記事
デイリー
週間
月間
01
今日の為替市場ポイント：トランプ米大統領の発言を受けて円売り抑制も
02
欧州為替：ドル・円は急落、153円台に軟化
03
NY為替：ドル売りが再び強まる、米ドル・円は152円57銭まで下落
04
NY株式：NYダウは408.99ドル安、ダウは医療保険株の急落が重しに
05
NYY為替：ドル下落を懸念していないとのトランプ米大統領の発言を受けてドル全面安
01
【日本株2026】日経平均5万円台の先に見える「真の復活」 三菱商事から東エレクまで、グローバル基準で選ぶ勝ち組銘柄
02
相場展望1月22日号 米国株: グリーンランド関税でトリプル安出現⇒撤回でトリプル高も警戒 日本株: 衆院投開票日2/8までは「高市..
03
【分配金利回り5%超】稼働率99.7%、長期契約確保が強みの産業インフラREIT
04
来週の相場で注目すべき3つのポイント：衆院選公示、米FOMC、米ハイテク決算
05
米国株式市場見通し：大手ハイテク株や海外半導体株の決算が最注目材料
01
オルカン投資をやめて89%のリターンを達成した新ポートフォリオの全貌 長期的視点での投資戦略
02
2026年の株式展望 ハウスメーカー関連企業
03
岡本硝子、南鳥島沖レアアース泥試験で「江戸っ子1号」を活用
04
【日本株2026】日経平均5万円台の先に見える「真の復活」 三菱商事から東エレクまで、グローバル基準で選ぶ勝ち組銘柄
05
2026年の株式展望 電子部品関連企業
人気のビジネス書籍
自由にあきらめずに生きる 外資系金融ママがわが子へ伝えたい 人生とお金の本質
「会社四季報」業界地図 2026年版
50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え
【全面改訂 第3版】ほったらかし投資術
改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学
©2023 Zaikei Shimbun All rights reserved.