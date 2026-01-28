ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

ミラティブ　 大幅に続伸、25年12月期の営業利益予想を上方修正、アプリ課金収入が好調／新興市場スナップショット

2026年1月28日 09:22

記事提供元：フィスコ

*09:22JST <472A> ミラティブ 698 +54《YY》

