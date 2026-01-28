関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比520円安の52830円
*08:51JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比520円安の52830円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル152.30円換算）で、トヨタ自動車＜7203＞、ファーストリテイリング＜9983＞、SMC＜6273＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比520円安の52830円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は408.99ドル安の49003.41ドル、ナスダックは215.74ポイント高の23817.10で取引を終了した。ダウは反落して始まり終日軟調な展開。構成銘柄であるユナイテッド・ヘルス・グループ（UNH）が急落したことが影響した。朝方の決算発表が嫌気されたことに加え、米政府による2027年の保険支払い案が想定を下回る小幅な伸びに留まり失望売りを誘った。一方のナスダックは続伸。本格化する決算発表への期待で買いが先行した。
27日のNY市場でドル・円は153円42銭から152円57銭まで反落。ユーロ・ドルは1.1914ドルから1.1990ドルまで強含み。ユーロ・円は182円56銭まで売られた後、183円43銭まで反発。
NY原油先物3月限は上昇（NYMEX原油3月限終値：62.39 ↑1.76）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋1.76ドル（＋2.90％）の62.39ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（27日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
3659 (NEXOY) ネクソン 28.68 4368 87 2.0
3
5802 (SMTOY) 住友電気工業 44.38 6759 80 1.2
0
8113 (UNICY) ユニ・チャーム 3.11 947 9.7 1.0
3
6146 (DSCSY) ディスコ 45.70 69601 671 0.9
7
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 16.50 2513 18.5 0.7
4
「ADR下落率上位5銘柄」（27日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
4063 (SHECY) 信越化学工業 17.19 5236 -240 -4.3
8
7259 (ASEKY) アイシン精機 16.50 2513 -258.5 -9.3
3
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1637 -149 -8.3
4
8830 (SURYY) 住友不動産 13.00 3960 -281 -6.6
3
■そのたADR（27日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 224.12 -1.50 3413 -4
6
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 18.15 0.31 2764 -7.
5
8035 (TOELY) 東京エレク 138.52 4.71 42193 6
3
6758 (SONY.N) ソニー 22.60 -0.36 3442 -4
8
9432 (NTTYY) NTT 25.26 -0.20 154 -1.
2
8058 (MTSUY) 三菱商事 26.19 0.29 3989 -1
9
6501 (HTHIY) 日立製作所 33.21 0.19 5058 -3
6
9983 (FRCOY) ファーストリテ 38.55 0.13 58712 -45
8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.09 -0.09 3987 -6
4
4063 (SHECY) 信越化学工業 17.19 -0.60 5236 -24
0
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.80 0.03 974 -99
9
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 21.35 0.30 5419 -1
1
8031 (MITSY) 三井物産 654.49 13.78 4984 -3
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8377 -13
3
4568 (DSNKY) 第一三共 19.85 -0.40 3023 -2
1
9433 (KDDIY) KDDI 17.19 0.07 2618 -0.
5
7974 (NTDOY) 任天堂 16.96 0.11 10332 -4
3
8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.77 0.01 5600 -3
8
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.91 -0.09 1518 -1
8
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.22 0.16 5550 -2
4
6902 (DNZOY) デンソー 13.78 0.04 2099 -2
7
4519 (CHGCY) 中外製薬 28.12 0.05 8565 -7
7
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.04 -0.23 2747 -1
3
8411 (MFG.N) みずほFG 8.68 0.17 6610 2
8
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.42 -0.01 18916 -10
4
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.92 0.31 5154 2
4
7741 (HOCPY) HOYA 164.40 4.02 25038 -8
7
6503 (MIELY) 三菱電機 63.70 1.00 4851 -3
5
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.52 0.26 3204 -2
4
7751 (CAJPY) キヤノン 29.35 0.21 4470 -4
1
6273 (SMCAY) SMC 20.45 0.42 62291 -61
9
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 16.50 0.74 2513 18.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 45.70 2.90 69601 67
1
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.20 0.08 2163 -1
1
8053 (SSUMY) 住友商事 40.84 1.61 6220 -1
0
6702 (FJTSY) 富士通 26.56 0.54 4045 -4
2
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.22 14.62 19223 -12
2
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.37 0.16 3463 -3
4
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1637 -14
9
8002 (MARUY) 丸紅 330.61 14.06 5035 -4
1
6723 (RNECY) ルネサス 7.78 0.25 2370 -2
0
6954 (FANUY) ファナック 20.61 -0.25 6278 -6
4
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.54 0.39 3890 -2
9
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.00 -0.60 1726 -1
3
6301 (KMTUY) 小松製作所 36.99 1.08 5634 -4
7
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.17 -0.03 3098 -2
6
6594 (NJDCY) 日本電産 3.67 0.01 2236 -2
4
6857 (ATEYY) アドバンテスト 162.20 10.30 24703 -25
2
4543 (TRUMY) テルモ 13.53 -0.19 2061 -20.
5
8591 (IX.N) オリックス 30.56 0.39 4654
0
（時価総額上位50位、1ドル152.3円換算）《AN》
スポンサードリンク