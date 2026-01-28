

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;49003.41;-408.99Nasdaq;23817.09;+215.74CME225;52830;-520(大証比)

[NY市場データ]

27日のNY市場はまちまち。ダウ平均は408.99ドル安の49003.41ドル、ナスダックは215.74ポイント高の23817.10で取引を終了した。

ダウは反落して始まり終日軟調な展開。構成銘柄であるユナイテッド・ヘルス・グループ（UNH）が急落したことが影響した。朝方の決算発表が嫌気されたことに加え、米政府による２０２７年の保険支払い案が想定を下回る小幅な伸びに留まり失望売りを誘った。一方のナスダックは続伸。本格化する決算発表への期待で買いが先行した。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、商業・専門サービスが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比520円安の52830円。ADR市場では、対東証比較（1ドル152.30円換算）で、トヨタ自動車＜7203＞、ファーストリテイリング＜9983＞、SMC＜6273＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》