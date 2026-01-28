*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1売れるG、日本高純度化学、東洋エンジニアリングなど

銘柄名<コード>27日終値⇒前日比

カイノス＜4556＞ 1295 -59

第3四半期累計の営業利益11.3％減。上期の10.4％減から減益率拡大。

両毛システム＜9691＞ 5060 +325

26年3月期業績予想を上方修正。

PLANT＜7646＞ 2006 -99

第1四半期営業利益33.6％減。

SMK＜6798＞ 2840 +119

通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率94.4％。

阿波銀＜8388＞ 5180 +250

創業130周年記念配当と発行済株式数の0.50％上限の自社株買い発表。

売れるG＜9235＞ 757 +100

暗号資産回収・解析案件の独占的な紹介連携を開始。

日本高純度化学＜4973＞ 4860 +700

業績上方修正で配当計画を大幅引き上げ。

ユニチカ＜3103＞ 484 +80

東洋エンジの上昇でレアアース関連として短期資金流入。

江崎グリコ＜2206＞ 5904 +476

ダルトンでは同社の非公開化目指すなどと伝わる。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 5980 +680

USAレア・アースの株価上昇など手掛かりにも。

アステリア＜3853＞ 1491 +133

鴻池運輸が「ASTERIA Warp」を採用。

野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 3650 +200

27日は半導体関連の一角に再度買いが向かう。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 6760 +510

主力の半導体製造装置関連が堅調な動きで。

ニッスイ＜1332＞ 1303.5 +55.5

食料品減税への期待続く中、11月高値更新で上値妙味。《CS》