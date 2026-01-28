関連記事
前日に動いた銘柄 part1売れるG、日本高純度化学、東洋エンジニアリングなど
記事提供元：フィスコ
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1売れるG、日本高純度化学、東洋エンジニアリングなど
銘柄名<コード>27日終値⇒前日比
カイノス＜4556＞ 1295 -59
第3四半期累計の営業利益11.3％減。上期の10.4％減から減益率拡大。
両毛システム＜9691＞ 5060 +325
26年3月期業績予想を上方修正。
PLANT＜7646＞ 2006 -99
第1四半期営業利益33.6％減。
SMK＜6798＞ 2840 +119
通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率94.4％。
阿波銀＜8388＞ 5180 +250
創業130周年記念配当と発行済株式数の0.50％上限の自社株買い発表。
売れるG＜9235＞ 757 +100
暗号資産回収・解析案件の独占的な紹介連携を開始。
日本高純度化学＜4973＞ 4860 +700
業績上方修正で配当計画を大幅引き上げ。
ユニチカ＜3103＞ 484 +80
東洋エンジの上昇でレアアース関連として短期資金流入。
江崎グリコ＜2206＞ 5904 +476
ダルトンでは同社の非公開化目指すなどと伝わる。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 5980 +680
USAレア・アースの株価上昇など手掛かりにも。
アステリア＜3853＞ 1491 +133
鴻池運輸が「ASTERIA Warp」を採用。
野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 3650 +200
27日は半導体関連の一角に再度買いが向かう。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 6760 +510
主力の半導体製造装置関連が堅調な動きで。
ニッスイ＜1332＞ 1303.5 +55.5
食料品減税への期待続く中、11月高値更新で上値妙味。《CS》
スポンサードリンク