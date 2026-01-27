*16:45JST ALiNKインターネット---天気予報専門メディア「tenki.jp」アプリの雨雲レーダーをアップデート

ALiNKインターネット＜7077＞は26日、日本気象協会と共同で運営する天気予報専門メディア「tenki.jp」において、アプリ内で提供している雨雲レーダー機能のアップデートを実施したと発表した。

今回のアップデートでは、ユーザーからの「地図が見えにくい」「操作がわかりにくい」といった意見をもとに、操作性と視認性の向上を目的として、画面デザインと機能の全面的な見直しが行われた。具体的には、iOSとAndroidで異なっていた画面デザインを統一し、操作の違いを解消。県境線や海岸線の表示を見直し、強雨の際にも地図が見やすくなるよう調整した。

また、画面中央の赤い同心円の表示を廃止し、強雨の色と重なって見えにくくなる問題を軽減。凡例を格納式に変更して地図の表示領域を広げた。さらに、地図の拡大・縮小や現在地の表示など、使用頻度の高いアイコンを右下にまとめ、片手で操作しやすいように配置。時刻の表示や操作を行うシークバーも画面下部に集約された。《NH》