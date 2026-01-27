ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は反発、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約473円分押し上げ

2026年1月27日 16:36

印刷

記事提供元：フィスコ

*16:36JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は反発、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約473円分押し上げ
27日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり116銘柄、値下がり107銘柄、変わらず2銘柄となった。

26日の米国株式市場は上昇。ダウ、ナスダックともに寄り付き後上昇。連邦公開市場委員会（FOMC）や大手ハイテク決算発表を控える中、先週までの好調な企業決算を受けた業績期待が相場を支えた。一方トランプ政権の関税政策の不透明感に加え、ミネソタ州で起きた連邦移民当局による市民射殺事件が予算関連法案の審議に影響を及ぼし、政府機関一部閉鎖の懸念が浮上、相場の一定の重しとなった。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。米株式市場の動向を横目に、27日の日経平均は続落して取引を開始した。寄り付き直後は前日の好調な米株市場の流れを引き継ぎきれず、利益確定売りに押される場面も見られた。しかしすぐにプラス圏へ浮上すると、前場から底堅い展開となった。米長期金利の低下を背景とした国内の半導体関連銘柄への買い戻しが指数の支えとなったほか、為替市場での急激な円高進行が一段落したことも安心感を誘った。53000円という心理的節目を前に買い上値の重さが意識される場面もあったが、後場にかけても外部環境の安定を背景に主力株を中心とした押し目買いの動きが継続し、上げ幅を拡大する形で大引けを迎えた。

大引けの日経平均は前日比448.29円高の53333.54円となった。東証プライム市場の売買高は21億3561万株、売買代金は5兆8311億円、業種別では水産・農林業、非鉄金属、卸売業などが値上がり率上位、電気・ガス業、空運業、陸運業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は42.8％、対して値下がり銘柄は52.8％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約369円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞、リクルートHD＜6098＞、フジクラ＜5803＞、京セラ＜6971＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約26円押し下げた。同2位は日東電＜6988＞となり、コナミG＜9766＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、ソフトバンクG＜9984＞、大塚HD＜4578＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　53333.54(+448.29)

値上がり銘柄数 116(寄与度+699.90)
値下がり銘柄数 107(寄与度-251.61)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 24955　 1380　369.02
＜8035＞　東エレク　　　　　　 42130　 1040　104.29
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 68930　 2430　 16.24
＜6920＞　レーザーテック　　　 36900　 1200　 16.04
＜6098＞　リクルートHD　　　　 8510　 142　 14.24
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 18370　 410　 13.70
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2323　 45.5　 12.17
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　4008　 98　 9.83
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5657　 81　 8.12
＜6762＞　TDK　　　　　　　1933.5　 14.5　 7.27
＜8053＞　住友商事　　　　　　　6230　 172　 5.75
＜8002＞　丸紅　　　　　　　　　5076　 161　 5.38
＜4062＞　イビデン　　　　　　　8000　 79　 5.28
<6506>　安川電機　　　　　　　5085　 150　 5.01
<7741>　HOYA　　　　　　 25125　 295　 4.93
<5713>　住友金属鉱山　　　　　8788　 279　 4.66
<4063>　信越化　　　　　　　　5476　 27　 4.51
<5802>　住友電気工業　　　　　6679　 132　 4.41
<6301>　小松製作所　　　　　　5681　 127　 4.25
<6981>　村田製作所　　　　　　3228　 49　 3.93

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 59170　 -330　-26.47
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3509　 -119　-19.89
＜9766＞　コナミG　　　　　　　20910　 -430　-14.37
＜9433＞　KDDI　　　　　　2618.5　 -31.5　-12.63
＜4543＞　テルモ　　　　　　　2081.5　 -43　-11.50
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4051　 -14　-11.23
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 9144　 -317　-10.60
<6367>　ダイキン工業　　　　 19020　 -305　-10.19
<7269>　スズキ　　　　　　　2106.5　 -76　-10.16
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3490　 -56　 -9.36
<6954>　ファナック　　　　　　6342　 -52　 -8.69
<4568>　第一三共　　　　　　　3044　 -76　 -7.62
<9843>　ニトリHD　　　　　　 2679　 -87　 -7.27
<7832>　バンナムHD　　　　　 4008　 -59　 -5.92
<4519>　中外製薬　　　　　　　8642　 -51　 -5.11
<4901>　富士フイルム　　　　　3124　 -48　 -4.81
<8801>　三井不動産　　　　　　1739　 -46.5　 -4.66
<4503>　アステラス製薬　　　2199.5　 -23.5　 -3.93
<8267>　イオン　　　　　　　　2204　 -34.5　 -3.46
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3459　 -18　 -3.01《CS》

関連記事