*14:24JST Veritas In Silico---SpiroChemとmRNA標的化合物共同探索研究で覚書締結

Veritas In Silico＜130A＞は26日、スイス・バーゼルに本社を置くSpiroChemと、mRNA標的化合物の共同探索研究に関する覚書を締結したと発表した。

2025年12月に両社が基本合意し、このたび正式に締結手続が完了した。これは、同社が成長戦略のKPIとして掲げる「新規契約の締結」に該当し、2025年度(2025年12月期)における目標4件中、3件目の達成となる。

この共同研究では、SpiroChemの有するマクロサイクル、ペプチド、ペプトイドなどの化合物に関する高度な知見と、Veritas In SilicoのAI駆動型mRNA標的創薬プラットフォーム「aibVIS」および細胞実験技術を融合し、世界最新かつ最高峰レベルのmRNA標的低分子化合物医薬品の創出を目指す。

この共同研究の研究成果研究成果は、将来的に共同で第三者へライセンスアウトすることにより収益化を目指すとしている。《NH》