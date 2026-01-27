ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は反発、アドバンテストが1銘柄で約180円分押し上げ

2026年1月27日 13:01

*13:01JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は反発、アドバンテストが1銘柄で約180円分押し上げ
27日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり92銘柄、値下がり132銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は小反発。132.46円高の53017.71円（出来高概算9億8532万株）で前場の取引を終えている。

26日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は313.69ドル高の49412.40ドル、ナスダックは100.12ポイント高の23601.36で取引を終了した。ダウ、ナスダックともに寄り付き後上昇。連邦公開市場委員会（FOMC）や大手ハイテク決算発表を控える中、先週までの好調な企業決算を受けた業績期待が相場を支えた。一方トランプ政権の関税政策の不透明感に加え、ミネソタ州で起きた連邦移民当局による市民射殺事件が予算関連法案の審議に影響を及ぼし、政府機関一部閉鎖の懸念が浮上、相場の一定の重しとなった。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。

米株式市場の動向を横目に、27日の日経平均は37.71円安の52847.54円と続落して取引を開始した。寄り付き直後は前日の好調な米株市場の流れを引き継ぎきれず、利益確定売りに押される場面も見られたが、すぐにプラス圏へ浮上する底堅い展開となった。米長期金利の低下を背景とした国内の半導体関連銘柄への買い戻しが指数の支えとなったほか、為替市場での急激な円高進行が一段落したことも安心感を誘った。午前10時過ぎには一時100円を超える上げ幅を見せる場面もあったが、心理的節目を前に買い一巡後は上値の重さも意識された。前場を通じては、外部環境の安定を背景に主力株を中心とした押し目買いの動きが継続した。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、東京エレクトロン＜8035＞、リクルートホールディングス＜6098＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞、三菱商事＜8058＞、京セラ＜6971＞、HOYA＜7741＞、安川電機＜6506＞、TDK＜6762＞、住友金属鉱山＜5713＞、ベイカレント＜6532＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテイリング＜9983＞、日東電工＜6988＞、信越化学工業＜4063＞、ダイキン工業＜6367＞、コナミグループ＜9766＞、大塚ホールディングス＜4578＞、第一三共＜4568＞、KDDI<9433>、ソニーグループ<6758>、中外製薬<4519>、スズキ<7269>、テルモ<4543>、ニトリホールディングス<9843>などの銘柄が下落。

東証33業種別では、卸売業や銀行業、サービス業、証券・商品先物取引業などの上昇が目立った。一方で、空運業や小売業、不動産業、情報・通信業、保険業などは下落に転じた。米金利低下を受けたグロース株への資金シフトと、景気回復を見込んだバリュー株の物色が交錯し、セクター間での明暗が分かれる展開となった。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約180円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、リクルートHD＜6098＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞、三菱商＜8058＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約44円押し下げた。同2位は日東電＜6988＞となり、信越化＜4063＞、ダイキン＜6367＞、コナミG＜9766＞、大塚HD＜4578＞、第一三共＜4568＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　53017.71(+132.46)

値上がり銘柄数 92(寄与度+390.39)
値下がり銘柄数 132(寄与度-257.93)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 24250　 675　180.50
＜8035＞　東エレク　　　　　　 41500　 410　 41.11
＜6098＞　リクルートHD　　　　 8558　 190　 19.05
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 68210　 1710　 11.43
＜6920＞　レーザーテック　　　 36450　 750　 10.03
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 18250　 290　 9.69
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　3994　 84　 8.42
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2306　 28.5　 7.62
＜7741＞　HOYA　　　　　　 25200　 370　 6.18
＜6506＞　安川電機　　　　　　　5102　 167　 5.58
＜6762＞　TDK　　　　　　　1929.5　 10.5　 5.26
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　　8800　 291　 4.86
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6240　 129　 4.31
<5802>　住友電気工業　　　　　6665　 118　 3.94
<8002>　丸紅　　　　　　　　　5027　 112　 3.74
<4062>　イビデン　　　　　　　7976　 55　 3.68
<6301>　小松製作所　　　　　　5653　 99　 3.31
<8053>　住友商事　　　　　　　6153　 95　 3.18
<7735>　SCREEN　　　　　19235　 205　 2.74
<4385>　メルカリ　　　　　　　3336　 76　 2.54


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 58940　 -560　-44.92
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3476　 -152　-25.40
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5371　 -78　-13.04
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19000　 -325　-10.86
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21020　 -320　-10.70
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 9164　 -297　 -9.93
＜4568＞　第一三共　　　　　　　3026　 -94　 -9.43
<9433>　KDDI　　　　　　2627.5　 -22.5　 -9.02
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3493　 -53　 -8.86
<4519>　中外製薬　　　　　　　8605　 -88　 -8.82
<7269>　スズキ　　　　　　　2121.5　 -61　 -8.16
<4543>　テルモ　　　　　　　2097.5　 -27　 -7.22
<9843>　ニトリHD　　　　　　2682.5　 -83.5　 -6.98
<6954>　ファナック　　　　　　6353　 -41　 -6.85
<9984>　ソフトバンクG　　　　 4057　 -8　 -6.42
<7832>　バンナムHD　　　　　 4012　 -55　 -5.52
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3453　 -24　 -4.01
<4503>　アステラス製薬　　　　2204　 -19　 -3.18
<8801>　三井不動産　　　　　　1754　 -31.5　 -3.16
<4523>　エーザイ　　　　　　　4417　 -82　 -2.74《CS》

