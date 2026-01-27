*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ジーイエット、VISなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月27日 10:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7603＞ ジーイエット 3754700 74620.54 278.2% -0.1298%

＜381A＞ iF米債35 5766 19316.873 219.46% 0.0009%

＜130A＞ VIS 1142800 200309.52 216.4% 0.0417%

＜2206＞ グリコ 563000 743177.64 174.41% 0.0794%

＜1305＞ iFTPX年1 333730 290230.132 166.07% -0.0015%

＜4888＞ ステラファーマ 3814800 265544.2 132.9% 0.186%

＜3070＞ ジェリービー 35555200 1355431.84 103.62% 0.0427%

＜4011＞ ヘッドウォータ 192400 237778 88.36% -0.1507%

＜3103＞ ユニチカ 10123900 2109707.06 69.74% 0.0841%

＜3513＞ イチカワ 18500 39502.5 52.78% 0.078%

＜4080＞ 田中化研 170600 46816.3 47.98% -0.0121%

＜6200＞ インソース 1027900 439183.6 44.6% -0.0976%

＜3168＞ MERF 510600 302555.12 43.72% -0.0047%

＜4199＞ ワンプラ 91100 108296.46 43.04% -0.0466%

＜2334＞ イオレ 2659200 756774.28 42.77% 0.0505%

＜7602＞ レダックス 3747800 626429.2 29.65% 0.0769%

＜2013＞ 米高配当 344840 69615.333 25.96% 0.0029%

＜7694＞ いつも 46700 24531.5 24.51% 0.0243%

＜3541＞ 農総研 201600 105266.06 24.23% -0.0013%

＜6954＞ ファナック 7236600 34338489.42 21.76% 0.0078%

<194A> WOLVES 49400 82356.82 20.59% -0.0205%

<7571> ヤマノHD 2277000 190976.86 17.85% 0.0689%

<3635> コーエーテクモ 1634300 2262034.96 17.22% -0.0519%

<1674> プラチナETF 14591 403364.042 16.16% -0.0527%

<6629> テクノHR 3635700 3468068.36 14.64% 0.0816%

<2247> iF500H無 28594 62936.221 10.12% 0.0069%

<7366> LITALICO 251100 320137 9.71% -0.0316%

<7970> 信越ポリ 197700 334585.72 8.7% -0.0291%

<1543> 純パラ信 8014 571676.526 8.67% -0.0356%

<4583> カイオム 490700 49609.88 8.29% 0%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》