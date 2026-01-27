ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ジーイエット、VISなどがランクイン

2026年1月27日 10:37

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ジーイエット、VISなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月27日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7603＞ ジーイエット　　　 3754700 　74620.54　 278.2% -0.1298%
＜381A＞ iF米債35　　　　5766 　19316.873　 219.46% 0.0009%
＜130A＞ VIS　　　　　　　1142800 　200309.52　 216.4% 0.0417%
＜2206＞ グリコ　　　　　　　563000 　743177.64　 174.41% 0.0794%
＜1305＞ iFTPX年1　　　333730 　290230.132　 166.07% -0.0015%
＜4888＞ ステラファーマ　　　3814800 　265544.2　 132.9% 0.186%
＜3070＞ ジェリービー　　　　35555200 　1355431.84　 103.62% 0.0427%
＜4011＞ ヘッドウォータ　　　192400 　237778　 88.36% -0.1507%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　　10123900 　2109707.06　 69.74% 0.0841%
＜3513＞ イチカワ　　　　　　18500 　39502.5　 52.78% 0.078%
＜4080＞ 田中化研　　　　　　170600 　46816.3　 47.98% -0.0121%
＜6200＞ インソース　　　　　1027900 　439183.6　 44.6% -0.0976%
＜3168＞ MERF　　　　　　510600 　302555.12　 43.72% -0.0047%
＜4199＞ ワンプラ　　　　　　91100 　108296.46　 43.04% -0.0466%
＜2334＞ イオレ　　　　　　　2659200 　756774.28　 42.77% 0.0505%
＜7602＞ レダックス　　　　　3747800 　626429.2　 29.65% 0.0769%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　344840 　69615.333　 25.96% 0.0029%
＜7694＞ いつも　　　　　　　46700 　24531.5　 24.51% 0.0243%
＜3541＞ 農総研　　　　　　　201600 　105266.06　 24.23% -0.0013%
＜6954＞ ファナック　　　　　7236600 　34338489.42　 21.76% 0.0078%
<194A> WOLVES　　　　49400 　82356.82　 20.59% -0.0205%
<7571> ヤマノHD　　　　　2277000 　190976.86　 17.85% 0.0689%
<3635> コーエーテクモ　　　1634300 　2262034.96　 17.22% -0.0519%
<1674> プラチナETF　　　14591 　403364.042　 16.16% -0.0527%
<6629> テクノHR　　　　　3635700 　3468068.36　 14.64% 0.0816%
<2247> iF500H無　　　28594 　62936.221　 10.12% 0.0069%
<7366> LITALICO　　251100 　320137　 9.71% -0.0316%
<7970> 信越ポリ　　　　　　197700 　334585.72　 8.7% -0.0291%
<1543> 純パラ信　　　　　　8014 　571676.526　 8.67% -0.0356%
<4583> カイオム　　　　　　490700 　49609.88　 8.29% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

