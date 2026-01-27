*10:23JST ZETA--- UGC活用加速、レビュー・Q&A投稿数が1,550万件突破

ZETA＜6031＞は、2026年1月時点で、レビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」の導入サイトにおける投稿数が累計1,550万件を突破したと発表した。これは2025年11月に累計1,500万件を突破してから、わずか数ヶ月で50万件以上増加した結果である。この加速的な増加は、消費者によるアウトプットの活発化に加え、EC事業者がUGCをマーケティング戦略の中核に据え、顧客とのエンゲージメント強化を推進している現れである。

ZETAでは、膨大なUGCデータを活用し、EC向けAIチャット「ZETA TALK」を通じて新たな購買体験を提供している。「ZETA TALK」はEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」を基盤に、「ZETA VOICE」および「ZETA HASHTAG」などと連携し、LLM(大規模言語モデル)にRAG(検索拡張生成)を組み合わせることで、サイト内の商品データに加えてリアルな「消費者の声」を回答の根拠として参照する。これにより、従来のAIチャットに見られる汎用的な回答にとどまらず、個別の商品の使用感やサイズ感に基づいた精度の高い接客体験を実現する。生成AIとECの融合が加速する中で、データの質と量は生成AIの回答精度に直結するため、ZETAが保有する膨大なUGCはエージェンティックコマース時代における強力な優位性となる。

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供していく。《NH》