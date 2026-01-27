関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～コーエーテクモ、ワイヤレスゲートなどがランクイン
コーエーテクモ＜3635＞がランクイン（9時32分時点）。大幅安。前日取引終了後に、第3四半期決算を発表している。累計の営業利益は145億円（前年同期比3.3％減）。26年3月期通期営業利益は310億円（前期比3.5％減）予想。第3四半期（25年10-12月）の売上高、営業利益は前年同期を上回ったが、通期予想に対する第3四半期までの進捗率は47.0％にとどまっている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月27日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9419＞ ワイヤレスG 1044500 6204.32 374.19% 0.208%
＜7603＞ ジーイエット 2724100 74620.54 249.54% -0.1263%
＜7284＞ 盟和産 9400 1952.6 207.03% -0.0425%
＜1305＞ iFTPX年1 330170 290230.132 164.73% -0.0023%
＜6982＞ リード 1500 520.2 156.76% -0.0161%
<75505> ゼンショー1 P 3100 4234.68 118.04% -0.0037%
＜130A＞ VIS 440500 200309.52 100.48% 0.1356%
＜7531＞ 清和中央 300 251.12 65.6% -0.0202%
＜4080＞ 田中化研 156600 46816.3 39.17% -0.0097%
＜6342＞ 太平製 4300 8428.16 33.9% -0.0491%
＜3070＞ ジェリービー 17035200 1355431.84 27.92% 0.0854%
＜7360＞ オンデック 5900 3546.6 25.64% 0.0967%
＜9365＞ トレーディア 1400 1648.36 24.73% -0.0147%
＜6662＞ ユビテック 32600 5744.72 21.33% -0.008%
＜4199＞ ワンプラ 62400 108296.46 9.18% -0.0219%
＜4011＞ ヘッドウォータ 78800 237778 0.88% -0.1609%
＜6325＞ タカキタ 6100 2418.06 0.55% -0.0098%
＜6200＞ インソース 628100 439183.6 0.23% -0.1001%
＜9049＞ 京福電 400 2531 -0.86% 0%
＜3103＞ ユニチカ 4686300 2109707.06 -5.67% 0.1113%
<4628> エスケー化研 2800 30553.4 -6.53% -0.0018%
<6654> 不二電機 17800 19711.72 -9.18% -0.0035%
<9417> スマートバリュ 3900 2807.72 -11.96% -0.0025%
<6334> 明治機 5700 3837.36 -12.1% 0.0397%
<9287> JIF 8113 703818.96 -12.86% 0%
<2206> グリコ 102400 743177.64 -12.88% 0.0316%
<4583> カイオム 375300 49609.88 -12.9% -0.0088%
＜3635＞ コーエーテクモ 1086800 2262034.96 -15.06% -0.0547%
<8104> クワザワHD 7800 6609.28 -15.54% -0.0079%
<7718> スター精 73500 174536.46 -15.7% 0.0004%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
