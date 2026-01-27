ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～コーエーテクモ、ワイヤレスゲートなどがランクイン

2026年1月27日 10:11

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:11JST 出来高変化率ランキング（9時台）～コーエーテクモ、ワイヤレスゲートなどがランクイン
コーエーテクモ＜3635＞がランクイン（9時32分時点）。大幅安。前日取引終了後に、第3四半期決算を発表している。累計の営業利益は145億円（前年同期比3.3％減）。26年3月期通期営業利益は310億円（前期比3.5％減）予想。第3四半期（25年10-12月）の売上高、営業利益は前年同期を上回ったが、通期予想に対する第3四半期までの進捗率は47.0％にとどまっている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月27日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9419＞ ワイヤレスG　　　 1044500 　6204.32　 374.19% 0.208%
＜7603＞ ジーイエット　　　　2724100 　74620.54　 249.54% -0.1263%
＜7284＞ 盟和産　　　　　　　9400 　1952.6　 207.03% -0.0425%
＜1305＞ iFTPX年1　　　330170 　290230.132　 164.73% -0.0023%
＜6982＞ リード　　　　　　　1500 　520.2　 156.76% -0.0161%
<75505> ゼンショー1 P　　3100 　4234.68　 118.04% -0.0037%
＜130A＞ VIS　　　　　　　440500 　200309.52　 100.48% 0.1356%
＜7531＞ 清和中央　　　　　　300 　251.12　 65.6% -0.0202%
＜4080＞ 田中化研　　　　　　156600 　46816.3　 39.17% -0.0097%
＜6342＞ 太平製　　　　　　　4300 　8428.16　 33.9% -0.0491%
＜3070＞ ジェリービー　　　　17035200 　1355431.84　 27.92% 0.0854%
＜7360＞ オンデック　　　　　5900 　3546.6　 25.64% 0.0967%
＜9365＞ トレーディア　　　　1400 　1648.36　 24.73% -0.0147%
＜6662＞ ユビテック　　　　　32600 　5744.72　 21.33% -0.008%
＜4199＞ ワンプラ　　　　　　62400 　108296.46　 9.18% -0.0219%
＜4011＞ ヘッドウォータ　　　78800 　237778　 0.88% -0.1609%
＜6325＞ タカキタ　　　　　　6100 　2418.06　 0.55% -0.0098%
＜6200＞ インソース　　　　　628100 　439183.6　 0.23% -0.1001%
＜9049＞ 京福電　　　　　　　400 　2531　 -0.86% 0%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　　4686300 　2109707.06　 -5.67% 0.1113%
<4628> エスケー化研　　　　2800 　30553.4　 -6.53% -0.0018%
<6654> 不二電機　　　　　　17800 　19711.72　 -9.18% -0.0035%
<9417> スマートバリュ　　　3900 　2807.72　 -11.96% -0.0025%
<6334> 明治機　　　　　　　5700 　3837.36　 -12.1% 0.0397%
<9287> JIF　　　　　　　8113 　703818.96　 -12.86% 0%
<2206> グリコ　　　　　　　102400 　743177.64　 -12.88% 0.0316%
<4583> カイオム　　　　　　375300 　49609.88　 -12.9% -0.0088%
＜3635＞ コーエーテクモ　　　1086800 　2262034.96　 -15.06% -0.0547%
<8104> クワザワHD　　　　7800 　6609.28　 -15.54% -0.0079%
<7718> スター精　　　　　　73500 　174536.46　 -15.7% 0.0004%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

関連記事