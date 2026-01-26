*16:35JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、ソフトバンクGとファーストリテの2銘柄で約247円押し下げ

26日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり31銘柄、値下がり193銘柄、変わらず1銘柄となった。

前週末23日の米国市場はまちまち。トランプ大統領がJPモルガンとダイモンCEOを提訴。同社が政治的理由で顧客との取引を停止する「デバンキング」を行ったとして、50億ドルの損害賠償を求めると報じられるなかで、金融株の下げが嫌気された。また、決算が嫌気されたインテルの大幅な下げも重荷になった。米株市場を横目に、本日の日経平均は前営業日比823.59円安の53023.28円と大幅反落でスタートした。その後も下げ幅を縮小する動きは限定的で、終日マイナス圏で軟調推移となった。日米によるレートチェックに関する観測が広がり、為替が1ドル＝154円台と大きく円高方向に振れているなか、幅広い銘柄が下落した。また、世論調査での高市内閣の支持率低下も投資家心理の重しとなったか。そのほか、今後国内では10-12月期の決算発表が主力企業で本格化する。海外でも主力企業の決算発表が目白押しとなっており、決算を見極めたいとする動きも広がった可能性がある。

大引けの日経平均は前営業日比961.62円安の52885.25円となった。東証プライム市場の売買高は22億5060万株、売買代金は6兆3893億円だった。業種別では、輸送用機器、銀行業、卸売業など多くの業種が下落した一方で、水産・農林業、鉱業、陸運業の3業種のみが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は9.7％、対して値下がり銘柄は88.7％となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2銘柄で日経平均を約247円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは富士通＜6702＞で7.83％安、同2位はルネサス＜6723＞で6.31％安だった。

一方、値上がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はニトリHD＜9843＞となり、2銘柄で日経平均を約22円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはメルカリ＜4385＞で7.24％高、同2位はニトリHDで4.87％高だった。



*15:30現在

日経平均株価 52885.25(-961.62)

値上がり銘柄数 31(寄与度+62.75)

値下がり銘柄数 193(寄与度-1024.37)

変わらず銘柄数 1

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 23575 45 12.03

＜9843＞ ニトリHD 2766 128.5 10.74

＜4385＞ メルカリ 3260 220 7.35

＜9766＞ コナミG 21340 195 6.52

＜4578＞ 大塚HD 9461 119 3.98

＜7013＞ IHI 3600 104 2.43

＜4506＞ 住友ファーマ 2331 68 2.27

＜2801＞ キッコーマン 1454.5 12.5 2.09

＜4452＞ 花王 6199 55 1.84

＜5803＞ フジクラ 17960 55 1.84

＜6532＞ ベイカレント 6111 46 1.54

＜5801＞ 古河電気工業 12575 370 1.24

＜2501＞ サッポロHD 1724.5 30.5 1.02

＜4661＞ オリエンタルランド 2825.5 30.5 1.02

＜2871＞ ニチレイ 1908 27 0.90

＜3092＞ ZOZO 1236 7 0.70

<2502> アサヒGHD 1654 7 0.70

<9022> JR東海 4300 39 0.65

<1332> ニッスイ 1248 18 0.60

<5714> DOWA 9207 81 0.54

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 4065 -209 -167.66

＜9983＞ ファーストリテ 59500 -1000 -80.22

<8035> 東エレク 41090 -630 -63.17

<6762> TDK 1919 -81 -40.61

<4063> 信越化 5449 -182 -30.42

<6954> ファナック 6394 -180 -30.08

<7203> トヨタ自動車 3477 -147 -24.57

<4062> イビデン 7921 -363 -24.27

<6098> リクルートHD 8368 -220 -22.06

<8015> 豊田通商 5576 -182 -18.25

<6971> 京セラ 2277.5 -57.5 -15.38

<6367> ダイキン工業 19325 -430 -14.37

<7267> ホンダ 1544.5 -71.5 -14.34

<6988> 日東電工 3628 -78 -13.04

<6981> 村田製作所 3179 -153 -12.27

<8058> 三菱商事 3910 -121 -12.13

<8031> 三井物産 4970 -175 -11.70

＜6702＞ 富士通 4037 -343 -11.46

<6758> ソニーG 3546 -68 -11.36

<7269> スズキ 2183 -80 -10.70《CS》