*14:40JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ケミプロ、IDOMなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月26日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4960＞ ケミプロ 10403800 219494.66 371.99% 0.4873%
＜6629＞ テクノHR 8910000 852257.14 299.19% 0.0992%
＜3968＞ セグエ 2263700 108437.54 295.76% -0.1153%
＜4888＞ ステラファーマ 3512400 65239.58 282.09% 0.0663%
＜3896＞ 阿波製紙 2379500 234409.42 280.68% 0.1462%
＜7599＞ IDOM 4132600 683574.86 252.05% 0.1036%
＜7603＞ ジーイエット 765000 32421.72 210.46% 0.3902%
＜179A＞ GX超米H 323600 13471.881 208.76% 0.0019%
＜9287＞ JIF 30343 432827.12 202.95% 0.0489%
＜6668＞ プラズマ 232100 72482.84 189.72% 0.0738%
＜4973＞ 高純度化 115300 93053.4 188.84% 0%
＜2983＞ アールプランナ 99100 67377.18 181.69% 0.0332%
＜6928＞ エノモト 162300 89496.94 174.36% -0.0802%
＜3421＞ 稲葉製作 218000 86743.36 173.16% -0.0043%
＜3070＞ ジェリービー 32993900 631867.26 171.45% 0.3448%
＜7602＞ レダックス 6054400 268208.26 170.75% 0.2072%
＜5352＞ 黒崎播磨 154900 136398.4 164.8% 0.0011%
＜4596＞ 窪田製薬 22674300 643702.46 162.57% 0.2727%
＜133A＞ GX超短米 453775 146398.826 161.95% -0.0308%
＜2624＞ iF225年4 87804 110106.865 161.51% -0.0207%
<2641> GXGリーダー 10701 17524.224 160.52% -0.0265%
<424A> GXゴルドH 1142790 99573.828 159.96% 0.0267%
<2247> iF500H無 79870 34247.105 159.96% -0.0783%
<3512> 日フエルト 76500 20021.64 157.9% -0.0108%
<7359> 東京通信 281200 90428.74 156.97% 0.0577%
<4246> DNC 3257500 756528.72 152.73% -0.0176%
<2865> GXNDXカバ 1004447 333739.978 145.19% -0.0289%
<6173> アクアライン 512900 28828.82 143.34% 0.0212%
<2525> NZAM 225 6584 7463692.2% 1.4297%
<4425> Kudan 998700 394727.32 141.32% 0.0673%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
