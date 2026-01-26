ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～ケミプロ、IDOMなどがランクイン

2026年1月26日 14:40

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月26日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4960＞ ケミプロ　　　　　 10403800 　219494.66　 371.99% 0.4873%
＜6629＞ テクノHR　　　　　8910000 　852257.14　 299.19% 0.0992%
＜3968＞ セグエ　　　　　　　2263700 　108437.54　 295.76% -0.1153%
＜4888＞ ステラファーマ　　　3512400 　65239.58　 282.09% 0.0663%
＜3896＞ 阿波製紙　　　　　　2379500 　234409.42　 280.68% 0.1462%
＜7599＞ IDOM　　　　　　4132600 　683574.86　 252.05% 0.1036%
＜7603＞ ジーイエット　　　　765000 　32421.72　 210.46% 0.3902%
＜179A＞ GX超米H　　　　　323600 　13471.881　 208.76% 0.0019%
＜9287＞ JIF　　　　　　　30343 　432827.12　 202.95% 0.0489%
＜6668＞ プラズマ　　　　　　232100 　72482.84　 189.72% 0.0738%
＜4973＞ 高純度化　　　　　　115300 　93053.4　 188.84% 0%
＜2983＞ アールプランナ　　　99100 　67377.18　 181.69% 0.0332%
＜6928＞ エノモト　　　　　　162300 　89496.94　 174.36% -0.0802%
＜3421＞ 稲葉製作　　　　　　218000 　86743.36　 173.16% -0.0043%
＜3070＞ ジェリービー　　　　32993900 　631867.26　 171.45% 0.3448%
＜7602＞ レダックス　　　　　6054400 　268208.26　 170.75% 0.2072%
＜5352＞ 黒崎播磨　　　　　　154900 　136398.4　 164.8% 0.0011%
＜4596＞ 窪田製薬　　　　　　22674300 　643702.46　 162.57% 0.2727%
＜133A＞ GX超短米　　　　　453775 　146398.826　 161.95% -0.0308%
＜2624＞ iF225年4　　　87804 　110106.865　 161.51% -0.0207%
<2641> GXGリーダー　　　10701 　17524.224　 160.52% -0.0265%
<424A> GXゴルドH　　　　1142790 　99573.828　 159.96% 0.0267%
<2247> iF500H無　　　79870 　34247.105　 159.96% -0.0783%
<3512> 日フエルト　　　　　76500 　20021.64　 157.9% -0.0108%
<7359> 東京通信　　　　　　281200 　90428.74　 156.97% 0.0577%
<4246> DNC　　　　　　　3257500 　756528.72　 152.73% -0.0176%
<2865> GXNDXカバ　　　1004447 　333739.978　 145.19% -0.0289%
<6173> アクアライン　　　　512900 　28828.82　 143.34% 0.0212%
<2525> NZAM　　　　　　225 　6584　 7463692.2% 1.4297%
<4425> Kudan　　　　　998700 　394727.32　 141.32% 0.0673%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

