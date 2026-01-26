関連記事
*14:15JST 出来高変化率ランキング（13時台）～エノモト、日フエルトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月26日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4960＞ ケミプロ 8755400 219494.66 366.72% 0.617%
＜3968＞ セグエ 2099500 108437.54 289.48% -0.1105%
＜6629＞ テクノHR 7683900 852257.14 287.59% 0.0807%
＜3896＞ 阿波製紙 2158100 234409.42 271.57% 0.125%
＜7599＞ IDOM 3737100 683574.86 241.34% 0.1138%
＜7603＞ ジーイエット 765000 32421.72 210.46% 0.3902%
＜9287＞ JIF 29140 432827.12 198.10% 0.0489%
＜6668＞ プラズマ 221300 72482.84 183.48% 0.0772%
＜4888＞ ステラファーマ 1414000 65239.58 178.91% 0.112%
＜3070＞ ジェリービー 32993900 631867.26 171.45% 0.3448%
＜3421＞ 稲葉製作 213100 86743.36 170.34% -0.0055%
＜2983＞ アールプランナ 83200 67377.18 160.62% 0.0349%
＜7602＞ レダックス 5503000 268208.26 158.67% 0.2027%
＜4596＞ 窪田製薬 20598400 643702.46 150.64% 0.303%
＜5352＞ 黒崎播磨 135400 136398.4 147.99% 0.0023%
＜4246＞ DNC 3121000 756528.72 147.43% -0.0281%
＜2641＞ GXGリーダー 9308 17524.224 143.14% -0.0269%
＜424A＞ GXゴルドH 996350 99573.828 142.78% 0.039%
＜6928＞ エノモト 122200 89496.94 139.70% -0.0775%
＜6173＞ アクアライン 492500 28828.82 138.41% 0.0319%
<133A> GX超短米 365914 146398.826 135.24% -0.028%
<4973> 高純度化 74700 93053.4 135.20% -0.0096%
<2247> iF500H無 65349 34247.105 134.99% -0.0774%
<4347> ブロメディア 148100 79259.5 133.84% -0.0127%
<4425> Kudan 934100 394727.32 133.00% 0.0444%
<3512> 日フエルト 60500 20021.64 128.46% 0.014%
<2624> iF225年4 66466 110106.865 126.89% -0.017%
<2865> GXNDXカバ 859795 333739.978 125.92% -0.0281%
<3176> 三洋貿易 229500 101468.12 122.55% 0.0063%
<5590> ネットスターズ 159700 43542.22 120.50% -0.0526%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
