出来高変化率ランキング（13時台）～エノモト、日フエルトなどがランクイン

2026年1月26日 14:15

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月26日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4960＞ ケミプロ　　　　　 　8755400 　219494.66　 366.72% 0.617%
＜3968＞ セグエ　　　　　　 　2099500 　108437.54　 289.48% -0.1105%
＜6629＞ テクノHR　　　　 　7683900 　852257.14　 287.59% 0.0807%
＜3896＞ 阿波製紙　　　　　 　2158100 　234409.42　 271.57% 0.125%
＜7599＞ IDOM　　　　　 　3737100 　683574.86　 241.34% 0.1138%
＜7603＞ ジーイエット　　　 　765000 　32421.72　 210.46% 0.3902%
＜9287＞ JIF　　　　　　 　29140 　432827.12　 198.10% 0.0489%
＜6668＞ プラズマ　　　　　 　221300 　72482.84　 183.48% 0.0772%
＜4888＞ ステラファーマ　　 　1414000 　65239.58　 178.91% 0.112%
＜3070＞ ジェリービー　　　 　32993900 　631867.26　 171.45% 0.3448%
＜3421＞ 稲葉製作　　　　　 　213100 　86743.36　 170.34% -0.0055%
＜2983＞ アールプランナ　　 　83200 　67377.18　 160.62% 0.0349%
＜7602＞ レダックス　　　　 　5503000 　268208.26　 158.67% 0.2027%
＜4596＞ 窪田製薬　　　　　 　20598400 　643702.46　 150.64% 0.303%
＜5352＞ 黒崎播磨　　　　　 　135400 　136398.4　 147.99% 0.0023%
＜4246＞ DNC　　　　　　 　3121000 　756528.72　 147.43% -0.0281%
＜2641＞ GXGリーダー　　 　9308 　17524.224　 143.14% -0.0269%
＜424A＞ GXゴルドH　　　 　996350 　99573.828　 142.78% 0.039%
＜6928＞ エノモト　　　　　 　122200 　89496.94　 139.70% -0.0775%
＜6173＞ アクアライン　　　 　492500 　28828.82　 138.41% 0.0319%
<133A> GX超短米　　　　 　365914 　146398.826　 135.24% -0.028%
<4973> 高純度化　　　　　 　74700 　93053.4　 135.20% -0.0096%
<2247> iF500H無　　 　65349 　34247.105　 134.99% -0.0774%
<4347> ブロメディア　　　 　148100 　79259.5　 133.84% -0.0127%
<4425> Kudan　　　　 　934100 　394727.32　 133.00% 0.0444%
<3512> 日フエルト　　　　 　60500 　20021.64　 128.46% 0.014%
<2624> iF225年4　　 　66466 　110106.865　 126.89% -0.017%
<2865> GXNDXカバ　　 　859795 　333739.978　 125.92% -0.0281%
<3176> 三洋貿易　　　　　 　229500 　101468.12　 122.55% 0.0063%
<5590> ネットスターズ　　 　159700 　43542.22　 120.50% -0.0526%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

