nmsホールディングス （開示事項の経過）特別調査委員会設置
nmsホールディングス＜2162＞は23日開催の取締役会において、同社から独立した立場にある外部有識者を委員とする特別調査委員会の設置を決議した。同社は2025年12月19日付「当社連結子会社における損失の発生および過年度の有価証券報告書等の訂正に関するお知らせ」で公表したとおり、同社連結子会社において過去の取引により損失が発生し、過年度において費用処理されていなかった事案について、社内で経緯の確認を行い、会計処理について会計監査人を交えて検討を進めていた。
特別調査委員会の構成は委員長1名、委員2名。同事案にかかる事実関係の調査、類似する事案の有無の調査、連結財務諸表等への影響の検証、原因分析および再発防止策の検討・提言、その他、特別調査委員会が必要と認めた事項の調査を行う。
同社は特別調査委員会の調査結果がまとまり次第、その内容を踏まえ、必要な是正措置および再発防止策を講じるとともに、適切な時期に開示する。また、調査の過程において開示すべき事項が判明した場合には、速やかに公表する。
なお、2026年3月期第3四半期決算については、現時点では予定どおり2026年2月上旬の公表を目指しているが、特別調査委員会による調査およびその結果を踏まえた決算の確定に一定の時間を要する場合には、公表時期を変更する可能性がある。《NH》
