ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反落、ソフトバンクGとファーストリテの2銘柄で約231円押し下げ

2026年1月26日 12:45

印刷

記事提供元：フィスコ

*12:45JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反落、ソフトバンクGとファーストリテの2銘柄で約231円押し下げ
26日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり24銘柄、値下がり201銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅反落。1034.42円安の52812.45円（出来高概算11億3412万株）で前場の取引を終えている。前週末23日の米国市場でダウ平均は285.30ドル安の49098.71ドル、ナスダックは65.23ポイント高の23501.25で取引を終了。トランプ大統領がJPモルガンとダイモンCEOを提訴。同社が政治的理由で顧客との取引を停止する「デバンキング」を行ったとして、50億ドルの損害賠償を求めると報じられるなかで、金融株の下げが嫌気された。また、決算が嫌気されたインテルの大幅な下げも重荷になった。米株市場を横目に、1月26日の日経平均は前営業日比823.59円安の53023.28円と大幅反落でスタートした。その後も下げ幅を縮小する動きは限定的で、マイナス圏で軟調推移となった。日米によるレートチェックに関する観測が広がり、為替が1ドル＝154円台と大きく円高方向に振れているなかで、全面安に。為替介入への警戒は依然強く、投資家心理の重荷となっており、まずは落ち着きどころを探る展開となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2銘柄で日経平均を約231円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは富士通＜6702＞で7.72％安、同2位はイビデン＜4062＞で6.07％安だった。

一方、値上がり寄与トップはメルカリ＜4385＞、同2位はニトリHD＜9843＞となり、2銘柄で日経平均を約13円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップもメルカリで8.09％高、同2位は古河電工＜5801＞で3.15％高だった。


*11:30現在


日経平均株価　　52812.45(-1034.42)

値上がり銘柄数　24(寄与度+23.73)
値下がり銘柄数　201(寄与度-1058.15)
変わらず銘柄数　0

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜4385＞　メルカリ　　　　　　　3286　　 246　　8.22
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　2695.5　　　58　　4.85
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　　8639　　 151　　2.52
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3066　　　32　　2.14
＜5801＞　古河電気工業　　　　 12590　　 385　　1.29
＜5714＞　DOWA　　　　　　　9277　　 151　　1.01
＜4452＞　花王　　　　　　　　　6168　　　24　　0.80
＜3697＞　SHIFT　　　　　　　　844.2　　17.4　　0.58
＜2501＞　サッポロHD　　　　　1706.5　　12.5　　0.42
＜4661＞　オリエンタルランド　　2807　　　12　　0.40
＜2502＞　アサヒGHD　　　　　 1650.5　　 3.5　　0.35
＜5706＞　三井金属鉱業　　　　 21910　　　95　　0.32
＜2871＞　ニチレイ　　　　　　1887.5　　 6.5　　0.22
＜5332＞　TOTO　　　　　　　5147　　　 7　　0.12
＜2282＞　日本ハム　　　　　　　6975　　　 5　　0.08
＜5711＞　三菱マテリアル　　　　4486　　　21　　0.07
<2269>　明治HD　　　　　　　　3686　　　 5　　0.07
<9022>　JR東海　　　　　　　　4265　　　 4　　0.07
<3401>　帝人　　　　　　　　1485.5　　　 8　　0.05
<9064>　ヤマトHD　　　　　　　2078　　 1.5　　0.05


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4068　　-206 -165.26
＜9983＞　ファーストリテ　　　 59670　　-830　-66.58
<8035>　東エレク　　　　　　 41170　　-550　-55.15
<4063>　信越化　　　　　　　　5378　　-253　-42.28
<6762>　TDK　　　　　　　　1920　　 -80　-40.11
＜4062＞　イビデン　　　　　　　7781　　-503　-33.63
<6954>　ファナック　　　　　　6431　　-143　-23.90
<6098>　リクルートHD　　　　　8358　　-230　-23.06
<8015>　豊田通商　　　　　　　5555　　-203　-20.36
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3507　　-117　-19.55
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3505　　-109　-18.22
<4519>　中外製薬　　　　　　　8585　　-168　-16.85
<7741>　HOYA　　　　　　 24610　　-830　-13.87
<6988>　日東電工　　　　　　　3625　　 -81　-13.54
<3659>　ネクソン　　　　　　　4225　　-196　-13.10
<6971>　京セラ　　　　　　　2286.5　 -48.5　-12.97
<7269>　スズキ　　　　　　　2168.5　　 -94　-12.57
<7267>　ホンダ　　　　　　　1555.5　 -60.5　-12.13
<6367>　ダイキン工業　　　　 19395　　-360　-12.03
<6920>　レーザーテック　　　 35600　　-890　-11.90《CS》

関連記事