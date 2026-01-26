*12:45JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反落、ソフトバンクGとファーストリテの2銘柄で約231円押し下げ

26日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり24銘柄、値下がり201銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅反落。1034.42円安の52812.45円（出来高概算11億3412万株）で前場の取引を終えている。前週末23日の米国市場でダウ平均は285.30ドル安の49098.71ドル、ナスダックは65.23ポイント高の23501.25で取引を終了。トランプ大統領がJPモルガンとダイモンCEOを提訴。同社が政治的理由で顧客との取引を停止する「デバンキング」を行ったとして、50億ドルの損害賠償を求めると報じられるなかで、金融株の下げが嫌気された。また、決算が嫌気されたインテルの大幅な下げも重荷になった。米株市場を横目に、1月26日の日経平均は前営業日比823.59円安の53023.28円と大幅反落でスタートした。その後も下げ幅を縮小する動きは限定的で、マイナス圏で軟調推移となった。日米によるレートチェックに関する観測が広がり、為替が1ドル＝154円台と大きく円高方向に振れているなかで、全面安に。為替介入への警戒は依然強く、投資家心理の重荷となっており、まずは落ち着きどころを探る展開となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2銘柄で日経平均を約231円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは富士通＜6702＞で7.72％安、同2位はイビデン＜4062＞で6.07％安だった。

一方、値上がり寄与トップはメルカリ＜4385＞、同2位はニトリHD＜9843＞となり、2銘柄で日経平均を約13円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップもメルカリで8.09％高、同2位は古河電工＜5801＞で3.15％高だった。



*11:30現在



日経平均株価 52812.45(-1034.42)

値上がり銘柄数 24(寄与度+23.73)

値下がり銘柄数 201(寄与度-1058.15)

変わらず銘柄数 0

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4385＞ メルカリ 3286 246 8.22

＜9843＞ ニトリHD 2695.5 58 4.85

＜5713＞ 住友金属鉱山 8639 151 2.52

＜7453＞ 良品計画 3066 32 2.14

＜5801＞ 古河電気工業 12590 385 1.29

＜5714＞ DOWA 9277 151 1.01

＜4452＞ 花王 6168 24 0.80

＜3697＞ SHIFT 844.2 17.4 0.58

＜2501＞ サッポロHD 1706.5 12.5 0.42

＜4661＞ オリエンタルランド 2807 12 0.40

＜2502＞ アサヒGHD 1650.5 3.5 0.35

＜5706＞ 三井金属鉱業 21910 95 0.32

＜2871＞ ニチレイ 1887.5 6.5 0.22

＜5332＞ TOTO 5147 7 0.12

＜2282＞ 日本ハム 6975 5 0.08

＜5711＞ 三菱マテリアル 4486 21 0.07

<2269> 明治HD 3686 5 0.07

<9022> JR東海 4265 4 0.07

<3401> 帝人 1485.5 8 0.05

<9064> ヤマトHD 2078 1.5 0.05



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 4068 -206 -165.26

＜9983＞ ファーストリテ 59670 -830 -66.58

<8035> 東エレク 41170 -550 -55.15

<4063> 信越化 5378 -253 -42.28

<6762> TDK 1920 -80 -40.11

＜4062＞ イビデン 7781 -503 -33.63

<6954> ファナック 6431 -143 -23.90

<6098> リクルートHD 8358 -230 -23.06

<8015> 豊田通商 5555 -203 -20.36

<7203> トヨタ自動車 3507 -117 -19.55

<6758> ソニーG 3505 -109 -18.22

<4519> 中外製薬 8585 -168 -16.85

<7741> HOYA 24610 -830 -13.87

<6988> 日東電工 3625 -81 -13.54

<3659> ネクソン 4225 -196 -13.10

<6971> 京セラ 2286.5 -48.5 -12.97

<7269> スズキ 2168.5 -94 -12.57

<7267> ホンダ 1555.5 -60.5 -12.13

<6367> ダイキン工業 19395 -360 -12.03

<6920> レーザーテック 35600 -890 -11.90《CS》