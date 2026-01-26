*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ケミプロ化成、ジーイエット、倉元製作所など

銘柄名<コード23日終値⇒前日比

東京電力HD＜9501＞ 688 -7.5

不具合発生で柏崎刈羽原発6号機を停止。

SUMCO＜3436＞ 1666 -30

半導体株の一角軟調な中で10月高値水準も接近し。

北海道電力＜9509＞ 1109 -41.5

大手電力株は23日全面安に。

TOWA＜6315＞ 3000 -90

レーザーテックなど半導体製造装置の一角には売り優勢。

イビデン＜4062＞ 8284 -262

米インテルの時間外下落に連れ安。

日産自動車＜7201＞ 400.3 -8.7

鴻海と三菱自動車の協業強化などマイナス視も。

アイシン＜7259＞ 2854 -64.5

シティグループ証券では投資判断を格下げ。

ジーイエット＜7603＞ 205 +50

生成AI技術活用事業の展開へ合弁設立。

ケミプロ化成＜4960＞ 632 +100

ペロブスカイト太陽電池関連として上値追いが続く。

倉元製作所＜5216＞ 208 +50

ペロブスカイト太陽電池関連の低位株として物色。

マイポックス＜5381＞ 551 +49

UBSAGの保有比率が上昇。

クエスト＜2332＞ 1849 +178

キオクシアが主要販売先となっている銘柄として。

アサカ理研＜5724＞ 4020 +300

レアアース関連が23日はあらためて人気化。

山田債権＜4351＞ 913 -141

22日に続き急伸となったが何の材料もなく急失速。

アイリッジ＜3917＞ 627 +100

東証上場10周年記念株主優待を発表。

中村超硬＜6166＞ 640 +59

22日まで2日連続で長い陰線となり押し目買い誘う。

ヘリオス＜4593＞ 367 -14

アルフレッサとの取引基本合意などで22日まで連日人気化。

23日は利益確定売り先行。

サイフューズ＜4892＞ 689 +30

25年12月期損益見込みを上方修正。上値は重い。

スタートライン＜477A＞ 840 -93

22日ストップ高の反動安。

Kudan＜4425＞ 1575 +134

1月8日の高値を上回り先高期待高まる。

GRCS<9250> 1460 -110

22日人気化したが長い陰線となり手仕舞い売り誘う。

NANOホールディングス<4571> 144 +1

RUNX1 mRNAの豪州での臨床試験の現状について発表。上値は限定的。

グラッドキューブ<9561> 469 -18

22日上伸するが長い上ひげで手仕舞い売りかさむ。

TORICO<7138> 409 +45

暗号資産イーサリアム（ETH）約6.0億円を追加取得。《CS》