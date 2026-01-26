関連記事
前日に動いた銘柄 part2 ケミプロ化成、ジーイエット、倉元製作所など
銘柄名<コード23日終値⇒前日比
東京電力HD＜9501＞ 688 -7.5
不具合発生で柏崎刈羽原発6号機を停止。
SUMCO＜3436＞ 1666 -30
半導体株の一角軟調な中で10月高値水準も接近し。
北海道電力＜9509＞ 1109 -41.5
大手電力株は23日全面安に。
TOWA＜6315＞ 3000 -90
レーザーテックなど半導体製造装置の一角には売り優勢。
イビデン＜4062＞ 8284 -262
米インテルの時間外下落に連れ安。
日産自動車＜7201＞ 400.3 -8.7
鴻海と三菱自動車の協業強化などマイナス視も。
アイシン＜7259＞ 2854 -64.5
シティグループ証券では投資判断を格下げ。
ジーイエット＜7603＞ 205 +50
生成AI技術活用事業の展開へ合弁設立。
ケミプロ化成＜4960＞ 632 +100
ペロブスカイト太陽電池関連として上値追いが続く。
倉元製作所＜5216＞ 208 +50
ペロブスカイト太陽電池関連の低位株として物色。
マイポックス＜5381＞ 551 +49
UBSAGの保有比率が上昇。
クエスト＜2332＞ 1849 +178
キオクシアが主要販売先となっている銘柄として。
アサカ理研＜5724＞ 4020 +300
レアアース関連が23日はあらためて人気化。
山田債権＜4351＞ 913 -141
22日に続き急伸となったが何の材料もなく急失速。
アイリッジ＜3917＞ 627 +100
東証上場10周年記念株主優待を発表。
中村超硬＜6166＞ 640 +59
22日まで2日連続で長い陰線となり押し目買い誘う。
ヘリオス＜4593＞ 367 -14
アルフレッサとの取引基本合意などで22日まで連日人気化。
23日は利益確定売り先行。
サイフューズ＜4892＞ 689 +30
25年12月期損益見込みを上方修正。上値は重い。
スタートライン＜477A＞ 840 -93
22日ストップ高の反動安。
Kudan＜4425＞ 1575 +134
1月8日の高値を上回り先高期待高まる。
GRCS<9250> 1460 -110
22日人気化したが長い陰線となり手仕舞い売り誘う。
NANOホールディングス<4571> 144 +1
RUNX1 mRNAの豪州での臨床試験の現状について発表。上値は限定的。
グラッドキューブ<9561> 469 -18
22日上伸するが長い上ひげで手仕舞い売りかさむ。
TORICO<7138> 409 +45
暗号資産イーサリアム（ETH）約6.0億円を追加取得。《CS》
