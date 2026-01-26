関連記事
前日に動いた銘柄 part1東洋エンジニアリング、東邦亜鉛、第一稀元素化学工業など
銘柄名<コード>23日終値⇒前日比
東製鉄＜5423＞ 1527 -114
26年3月期利益予想を下方修正。
石光商事＜2750＞ 1370 +40
株主優待制度を変更。
北川精機＜6327＞ 1009 +55
26年6月期利益予想を上方修正。
伊澤タオル＜365A＞ 717 +28
発行済株式数の3％上限の自社株買い。
毎日コムネット＜8908＞ 895 +43
発行済株式数の2.84％上限の自社株買い。
ULSグループ＜3798＞ 622 +14
みずほ証券のAIソフトウェアエンジニア導入を支援。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 5480 +705
23日はレアアース関連にあらためて資金が向かう。
東邦亜鉛＜5707＞ 1730 +120
スピード調整一巡感から押し目買い優勢に。
第一稀元素化学工業＜4082＞ 2905 +187
レアアース関連リバウンドの流れに乗る。
アステリア＜3853＞ 1227 +77
直近急騰からの調整にも一巡感か。
マルマエ＜6264＞ 2759 +99
23日は半導体関連の中でも値動きよく関心向かう。
ジャパンマテリアル＜6055＞ 1719 +94
キオクシア関連としてはやされる。
三井海洋開発＜6269＞ 13900 +395
レアアース関連株高で同社にも押し目買い優勢。
東邦チタニウム＜5727＞ 1794 +121
ジェフリーズ証券では目標株価を引き上げ。
ユニチカ＜3103＞ 390 +34
レアアース関連リバウンドの流れにも乗る。
SHIFT＜3697＞ 826.8 +24
底値到達感からのリバウンドの動きに。
任天堂＜7974＞ 10400 +450
「スイッチ2」の12月販売好調が伝わる。
コナミグループ＜9766＞ 21145 +705
任天堂の株高も買い安心材料に。
JX金属＜5016＞ 2656 +78.5
ジェフリーズ証券が目標株価を引き上げている。
栃木銀行＜8550＞ 915 +48
日銀決定会合控える中で銀行株は総じて堅調。
サンリオ<8136> 4727 +168
底値到達観測も強まり自律反発か。
古河機械金属<5715> 4725 +195
レアアース関連株高の動きに追随。
レーザーテック<6920> 36490 -2240
米半導体株は時間外で総じて売り優勢に。
リガク<268A> 1250 -71
22日にかけJPモルガン証券の目標株価引き上げで上昇も。
日東紡績<3110> 17070 -510
半導体関連の一角が軟化で利食い売り向かう。
ソフトバンクグループ<9984> 4274 -51
ナスダック指数の下落を先取する動きにも。《CS》
