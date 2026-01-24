*06:35JST NY株式：NYダウは285.30ドル安、銀行が重し

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は285.30ドル安の49098.71ドル、ナスダックは65.23ポイント高の23501.25で取引を終了した。

イベント通過で、寄り付き後、まちまち。銀行が重しとなり、ダウは終日軟調に推移した。一方、ハイテクが支え、ナスダックは堅調でまちまちで、終了。セクター別ではソフトウエア・サービスが上昇した一方、銀行が下落した。

半導体のエヌビディア（NVDA）は中国当局が同国のテック企業に同社の人工知能（AI）向け半導体「H200｜の注文準備を進めてよいと通達したとの報道が好感され、上昇。同業のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）も上昇。石油会社のエクソンモービル（XOM）は原油高で収益増期待に買われた。鉄道会社のCSX（CSX）は第4四半期の収入が予想を下回ったものの、2026年の見通しが好感され、上昇。

半導体のインテル（INTC）は第4四半期決算で示された弱い見通しを嫌気した売りが継続。

中国系動画共有アプリ「TIKTOK」と同アプリ運営のバイトダンスは、米国内事業の一部を国内投資家に移管する取引を完了した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》