*13:08JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、アドバンテストが1銘柄で約160円分押し上げ

23日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり148銘柄、値下がり76銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は続伸。181.46円高の53870.35円（出来高概算10億2095万株）で前場の取引を終えている。

前日22日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は306.78ドル高の49384.01ドル、ナスダックは211.20ポイント高の23436.02で取引を終了した。トランプ大統領が対欧州追加関税計画を見送ったことを好感した買いが続き、寄り付き後、上昇。7-9月期の国内総生産（GDP）が2年ぶり最大の成長となるなど、景気見通し改善も支援し、終日堅調に推移した。

米株市場を横目に、23日の日経平均は209.56円高の53898.45円と続伸して取引を開始した。朝方に上げ幅を縮小して一時マイナス圏に転落したが、持ち直してプラス圏で横ばい推移となった。ただ、指数の上げ幅は限定的となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、衆議院が今日解散となり、2月8日投開票に向け選挙戦が事実上動き出すことから、政策への関心が高まり、投資家の買い意欲を刺激した可能性もある。

個別では、アドバンテ＜6857＞、コナミG＜9766＞、中外薬＜4519＞、任天堂＜7974＞、ネクソン＜3659＞、バンナムHD＜7832＞、KDDI＜9433＞、大塚HD＜4578＞、塩野義＜4507＞、リクルートHD＜6098＞、日東電＜6988＞、トヨタ＜7203＞、ディスコ＜6146＞などの銘柄が上昇した。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、イビデン＜4062＞、ファーストリテ＜9983＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、ホンダ<7267>、スクリン<7735>、味の素<2802>、信越化<4063>、三井不<8801>、ヤマハ発<7272>、三菱商<8058>、伊藤忠<8001>などの銘柄が下落した。

業種別では、その他製品、銀行業、非鉄金属などが上昇した一方で、鉄鋼、電気・ガス業、不動産業などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約160円押し上げた。同2位はコナミG＜9766＞となり、中外薬＜4519＞、任天堂＜7974＞、バンナムHD＜7832＞、ネクソン＜3659＞、塩野義薬＜4507＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約133円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、レーザーテック＜6920＞、イビデン＜4062＞、ファーストリテ＜9983＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 53870.35(+181.46)

値上がり銘柄数 148(寄与度+460.97)

値下がり銘柄数 76(寄与度-279.51)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 23450 600 160.44

＜9766＞ コナミG 21530 1090 36.43

＜4519＞ 中外製薬 8748 348 34.90

＜7974＞ 任天堂 10535 585 19.55

＜7832＞ バンナムHD 4160 92 9.23

＜3659＞ ネクソン 4397 123 8.22

＜4507＞ 塩野義製薬 3106 81 8.12

＜9433＞ KDDI 2666.5 16.5 6.62

＜6146＞ ディスコ 69550 980 6.55

＜6098＞ リクルートHD 8564 65 6.52

＜4578＞ 大塚HD 9321 194 6.48

＜6988＞ 日東電工 3709 35 5.85

＜7203＞ トヨタ自動車 3617 33 5.52

<7741> HOYA 25400 300 5.01

<6971> 京セラ 2354 18 4.81

<5713> 住友金属鉱山 8455 275 4.60

<6273> SMC 63170 1270 4.25

<6758> ソニーG 3656 25 4.18

<4307> 野村総合研究所 5970 114 3.81

<6861> キーエンス 60420 1110 3.71



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 4158 -167 -133.97

＜8035＞ 東エレク 42150 -350 -35.10

＜6920＞ レーザーテック 36610 -2120 -28.34

＜4062＞ イビデン 8355 -191 -12.77

＜9983＞ ファーストリテ 60730 -120 -9.63

＜6762＞ TDK 1977 -17 -8.52

＜5803＞ フジクラ 18010 -155 -5.18

<7267> ホンダ 1614.5 -24.5 -4.91

<2802> 味の素 3613 -47 -3.14

<4063> 信越化 5634 -17 -2.84

<8801> 三井不動産 1808.5 -26 -2.61

<7272> ヤマハ発動機 1200 -23 -2.31

<8058> 三菱商事 4061 -21 -2.11

<8001> 伊藤忠商事 2047.5 -11.5 -1.92

<2282> 日本ハム 6934 -112 -1.87

<6902> デンソー 2215 -11 -1.47

<1925> 大和ハウス工業 5357 -43 -1.44

<9843> ニトリHD 2642.5 -16 -1.34

<8802> 三菱地所 3897 -33 -1.10

<7735> SCREEN 19630 -75 -1.00《CS》