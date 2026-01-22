関連記事
東証グロ－ス指数は3日続落、東証プライムの押し目買いに資金向かう
東証グロース市場指数 935.38 -5.90／出来高 2億7693万株／売買代金 1460億円東証グロース市場250指数 715.87 -4.93／出来高 1億7225万株／売買代金 1111億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって3日続落。値下がり銘柄数は280、値上がり銘柄数は281、変わらずは47。
前日21日の米株式市場でダウ平均は大幅に3日ぶり反発。トランプ大統領がグリーンランド取得で武力行使を除外すると発言し、安心感から買戻しが先行した。終盤にかけ、トランプ大統領が対欧州の追加関税計画を撤回する方針を示したため、買い戻しに一段と拍車がかかり上げ幅を拡大した。
今日のグロ－ス市場は朝方の買一巡後は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.56％安となった。今日の新興市場は朝方は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、衆院解散・総選挙を控え、各党の選挙公約が報じられるなど政策への期待感が高まりやすく、引き続き投資家の買い意欲を刺激した。一方、日経平均が昨日までの5日続落で1500円を超す下げとなったことから、今日の東京市場は東証プライムの押し目買いに資金が向かい、新興市場には資金が流れにくかった。また、バリュエーション（投資尺度）面で割高感が意識されやすい新興市場では、明日の日銀金融政策決定会合の結果発表や植田総裁の記者会見を前に、買いを手控える向きもあった。こうした状況から、今日の新興市場は朝方の買い一巡後は東証グロース市場指数が下げに転じ、午前の中頃以降はマイナス圏での推移となった。
個別では、20日高値でひとまず達成感が意識され手仕舞い売りが続いた中村超硬＜6166＞、前日急騰の反動安となったトラースOP＜6696＞、前日大幅高で利益確定売りが先行したnote＜5243＞、イオレ会長の吉田氏ら4人招聘で前日ストップ高で本日は売りが優勢となったアライドアーキ＜6081＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やBUYSELL＜7685＞が下落。値下がり率上位には、TORICO＜7138＞、マイクロ波化学＜9227＞などが顔を出した。
一方、第3四半期累計の営業利益が26.3％増で発行済株式数の1.32％の自社株消却も発表した令和AH＜296A＞、アルフレッサと体性幹細胞培養上清液の取引で基本合意すると発表したヘリオス＜4593＞、貴金属事業の井嶋金銀工業を子会社化すると発表したレントラックス＜6045＞、所属研究者による心筋再生研究に関する論文が科学誌サイエンスに掲載されNature Cardiovascular Researchで重要論文として評価を受けたと発表したクオリプス＜4894＞が上げた。時価総額上位銘柄では、フリー＜4478＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、スタートライン＜477A＞、サイバーダイン＜7779＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 477A|スタートライン | 933| 150| 19.16|
2| 7779|サイバーダイン | 278| 34| 13.93|
3| 6045|レントラックス | 1910| 211| 12.42|
4| 4584|キッズバイオ | 277| 29| 11.69|
5| 278A|テラドローン | 2700| 170| 6.72|
6| 9561|グラッドキューブ | 487| 25| 5.41|
7| 288A|ラクサス | 138| 7| 5.34|
8| 4479|マクアケ | 977| 49| 5.28|
9| 5028|セカンドサイト | 426| 21| 5.19|
10| 3479|ＴＫＰ | 2033| 100| 5.17|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 364| -49| -11.86|
2| 6696|トラースＯＰ | 336| -44| -11.58|
3| 9227|マイクロ波化学 | 1096| -128| -10.46|
4| 4594|ブライトパス | 66| -7| -9.59|
5| 6166|中村超硬 | 581| -58| -9.08|
6| 2195|アミタＨＤ | 368| -35| -8.68|
7| 4588|オンコリス | 1746| -161| -8.44|
8| 485A|パワーエックス | 2100| -180| -7.89|
9| 6081|アライドアーキ | 318| -27| -7.83|
10| 319A|技術承継機構 | 10400| -850| -7.56|《SK》
