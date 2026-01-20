*16:02JST 1月20日本国債市場：債券先物は131円04銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付131円29銭 高値131円33銭 安値130円89銭 引け131円04銭

2年 1.201％

5年 1.686％

10年 2.329％

20年 3.418％



20日の債券先物3月限は131円29銭で取引を開始し、131円04銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は2.59％、10年債は4.27％、30年債は4.90％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.84％、英国債は4.41％、オーストラリア10年債は4.78％、NZ10年債は4.50％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・12月失業率（11月：4.4％）

・18：00 ユーロ圏・11月経常収支（10月：＋257億ユーロ）

・19：00 独・1月ZEW景気期待指数（予想：50.0、12月：45.8）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》