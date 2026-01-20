*15:30JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（16）

先ほど触れたプロキシーファイトに関連し、裁判所から検査役派遣の決定も受けていますが、資本の論理として、議決権は保有株数に比例する一方で、人数ベースでは、当社を支持してくださる株主が圧倒的多数であることも事実です。株主一人ひとりの思いは等しく一つであり、今回の株主総会においても、多くの既存株主の皆様からご理解とご支持をいただきました。その感謝の意を込め、あえて人数ベースのデータも開示しています。

時価総額40億円は、株価535円時点で達成可能な水準です。

過去2年間では、時価総額34.6億円を記録した実績もあります。私の就任時の時価総額は約8億円でした。

こうした状況を踏まえ、従業員からの要望もあり、行使価格401円のストックオプションを発行しています。株価がこれを上回れば、従業員にとっても大きなインセンティブとなります。

