株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（15）

2024年には、株主の皆様のご理解を得て増資を実施しました。調達した資金は、開示している内容に沿って充当していますが、足元では、先行投資を含めた新たな資金ニーズが生じています。

資金調達手段については、デットかエクイティかは現時点では未定ですが、いずれにしても、以下の領域への投資が必要になると考えています。

第一に、特許取得を完了したAIの本格開発フェーズへの投資。

第二に、M&Aを加速させるための関連費用。

第三に、新聞折込作業の自動化に向けた設備投資です。

現在、約154万世帯分の折込作業は手作業で行っていますが、専用機械を導入することで自動化が可能です。生産性向上はもちろん、人材の確保・定着にも寄与するため、投資を伴ってでも早期に実行すべきだと考えています。これらを背景に、現在は単年度ベースでの資金ニーズが顕在化している状況です。

株主数の推移を見ると、地元に支えられる地方上場企業として、千葉県在住株主の人数比率が着実に増加しています。



