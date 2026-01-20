*15:06JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（4）

株式会社地域新聞社＜2164＞：個人投資家向けIR説明会文字起こし（3）の続き

当社の企業風土は、日本企業の中でも特徴的だと感じております。話しやすさや助け合いの文化、挑戦を後押しする空気が自然発生的に醸成されており、心理的安全性の高い組織であると認識しています。従業員数は200名超ですが、累計で社内結婚は28組にのぼります。一時期の日本企業では、社内結婚が多いことが良い会社の一つの指標とも言われていましたが、当社にはアットホームでありながら、手を抜かない文化が根付いていると感じています。なお、5月30日には29組目となる予定であり、次回のスライドでは更新される見込みです。

執行役員には若く活発なメンバーが多く在籍している一方で、174万部を梱包・仕分けするセントラル配送センターでは、シニア層の方々が立ち仕事にもかかわらず、生き生きと働いてくださっています。こうした多様な側面については、当社の公式noteでも発信しておりますので、お時間がありましたら、ぜひご覧いただければと思います。

続いて、当社のアセットと戦略についてご説明いたします。

私は代表に就任してから2年未満ですが、当社とご縁をいただいた当初、フリーペーパー事業の会社が上場していることに率直に驚きを覚えました。当時、東証の基準では時価総額40億円が求められる中、当社の時価総額は約8億円でした。このビジネスモデルで40億円を達成するのは容易ではないと感じたのが正直な印象です。

しかし、社外取締役や投資家の立場で議論を重ねる中で、ある時点から当社に対する見方が大きく変わりました。フリーペーパー事業を長年続けてきた結果、当社には多くのアセットが蓄積されていると気付いたのです。これらのアセットを、社内外でまだ十分に意識されていない部分も含めて可視化し、数字と言葉で整理し、光を当てていけば、フリーペーパービジネスの枠を超え、時価総額40億円、さらには100億円も十分に視野に入ると直感しました。その思いから、2年前に代表就任をお引き受けし、現在に至っております。

アセットの一つである「信頼」に関しては、これまで十分に活用できていなかった領域でもあります。現在は、千葉県内の行政との関係構築を、戦略的に進めております。右上には福岡市の事例も掲載しておりますが、これは私自身が過去1年半にわたり、首長の方々と意見交換を行ってきた実績です。詳細については、後ほど改めて触れたいと考えています。

株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（5）に続く《HM》