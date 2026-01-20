*14:12JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アステリア、アンジェスなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月20日 13:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6166＞ 中村超硬 9816100 50564.68 383.79% 0.5692%

＜3323＞ レカム 15392400 72228.1 335.61% 0.1777%

＜381A＞ iF米債35 33574 3276.156 327.26% 0.0004%

＜3747＞ インタトレード 4245200 156736.1 316.83% 0.143%

＜3853＞ アステリア 8493500 1143694.4 236.57% 0.2451%

＜4072＞ 電算シスHD 415400 226156.1 214.36% 0.0084%

＜2510＞ NF国内債 1188730 244601.337 206.20% -0.0049%

＜4074＞ ラキール 179100 22384.28 203.24% -0.0474%

＜7817＞ パラベッド 123900 77515.5 194.94% 0%

＜2440＞ ぐるなび 1362400 46279.96 181.88% 0.0116%

＜157A＞ Gモンスター 1857300 354472 178.08% 0.1306%

＜2562＞ 上場ダウH 28552 24711.886 175.49% -0.0031%

＜1948＞ 弘電社 128900 199945.6 170.48% 0.0954%

＜7523＞ アールビバン 12100 8762.42 149.23% -0.0056%

＜3997＞ トレードワクス 2549400 375330 136.63% 0.1287%

＜4563＞ アンジェス 4889700 104785.18 126.02% -0.0317%

＜7366＞ LITALICO 321500 135248.4 120.92% 0.0199%

＜7138＞ TORICO 5943800 792949.96 117.90% 0.1808%

＜2936＞ ベースフード 562600 77237.08 99.85% 0.0657%

＜2842＞ iFナ100ベ 5014 24153.931 98.57% -0.0007%

<2630> MXS米株ヘ 14857 71395.406 97.77% -0.001%

<4784> GMOインター 2176700 888975.28 92.72% 0.0781%

<198A> ポストプライ 13456800 1478403.88 90.66% -0.0485%

<2563> iS500米H 1785720 248762.481 90.47% -0.0029%

<3778> さくら 1497600 1786066.14 89.27% 0.0306%

<4246> DNC 1454500 514032.34 88.87% -0.0311%

<2871> ニチレイ 6307500 4950810.84 86.61% 0.0454%

<2561> iS日国債 132037 105545.59 86.32% -0.0072%

<6177> AppBank 739900 42583.42 84.13% 0.0384%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》