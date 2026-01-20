ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～アステリア、アンジェスなどがランクイン

2026年1月20日 14:12

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月20日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6166＞ 中村超硬　　　　　 　9816100 　50564.68　 383.79% 0.5692%
＜3323＞ レカム　　　　　　 　15392400 　72228.1　 335.61% 0.1777%
＜381A＞ iF米債35　　　 　33574 　3276.156　 327.26% 0.0004%
＜3747＞ インタトレード　　 　4245200 　156736.1　 316.83% 0.143%
＜3853＞ アステリア　　　　 　8493500 　1143694.4　 236.57% 0.2451%
＜4072＞ 電算シスHD　　　 　415400 　226156.1　 214.36% 0.0084%
＜2510＞ NF国内債　　　　 　1188730 　244601.337　 206.20% -0.0049%
＜4074＞ ラキール　　　　　 　179100 　22384.28　 203.24% -0.0474%
＜7817＞ パラベッド　　　　 　123900 　77515.5　 194.94% 0%
＜2440＞ ぐるなび　　　　　 　1362400 　46279.96　 181.88% 0.0116%
＜157A＞ Gモンスター　　　 　1857300 　354472　 178.08% 0.1306%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　 　28552 　24711.886　 175.49% -0.0031%
＜1948＞ 弘電社　　　　　　 　128900 　199945.6　 170.48% 0.0954%
＜7523＞ アールビバン　　　 　12100 　8762.42　 149.23% -0.0056%
＜3997＞ トレードワクス　　 　2549400 　375330　 136.63% 0.1287%
＜4563＞ アンジェス　　　　 　4889700 　104785.18　 126.02% -0.0317%
＜7366＞ LITALICO　 　321500 　135248.4　 120.92% 0.0199%
＜7138＞ TORICO　　　 　5943800 　792949.96　 117.90% 0.1808%
＜2936＞ ベースフード　　　 　562600 　77237.08　 99.85% 0.0657%
＜2842＞ iFナ100ベ　　 　5014 　24153.931　 98.57% -0.0007%
<2630> MXS米株ヘ　　　 　14857 　71395.406　 97.77% -0.001%
<4784> GMOインター　　 　2176700 　888975.28　 92.72% 0.0781%
<198A> ポストプライ　　　 　13456800 　1478403.88　 90.66% -0.0485%
<2563> iS500米H　　 　1785720 　248762.481　 90.47% -0.0029%
<3778> さくら　　　　　　 　1497600 　1786066.14　 89.27% 0.0306%
<4246> DNC　　　　　　 　1454500 　514032.34　 88.87% -0.0311%
<2871> ニチレイ　　　　　 　6307500 　4950810.84　 86.61% 0.0454%
<2561> iS日国債　　　　 　132037 　105545.59　 86.32% -0.0072%
<6177> AppBank　　 　739900 　42583.42　 84.13% 0.0384%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

