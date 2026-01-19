*17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円はもみ合いか、米国市場休場のため、主要通貨の為替取引は動意薄となる可能性

19日の欧米外為市場では、ドル・円はもみ合う状態が続くことが予想される。キング牧師生誕記念日の祝日で米国市場は休場となるため、主要通貨の為替取引は動意薄となる可能性がある。

中国国家統計局が1月19日発表した2025年10－12月期国内総生産（GDP）は、前年同期比＋4.5％で成長率は市場予想と一致した。2025年は内需の弱含みによって成長率は減速したが、政府の目標である5％前後の成長率は達成されたようだ。ただ、内需の低迷はしばらく続くとの見方が多いこと、輸出のしっかりとした伸びは期待できないことから、2026年の中国の経済成長率は鈍化するとの見方が増えている。一部の市場参加者は「経済政策を家計と消費を支援する内容に変えない場合、成長率は4％程度まで落ち込む」と指摘している。中国人民銀行（中央銀行）は金融緩和を推進する可能性は十分あるものの、米国の動向次第で世界経済の不確実性は一段と高まるケースも想定されるため、中国政府の経済運営は2025年以上に難しくなりそうだ。

【今日の欧米市場の予定】

・22：30 加・12月消費者物価指数（予想：前年比＋2.2％）《CS》