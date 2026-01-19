関連記事
タイミー 全国温浴施設協会と大規模災害時における相互協力協定を締結
タイミー＜215A＞は16日、全国温浴施設協会（所在地：東京都港区）との「大規模災害時における相互協力協定」締結を発表した。
今後、首都直下地震や南海トラフ巨大地震といった大規模災害の発生が懸念されている。調査によれば、首都直下地震では最大で約480万人、南海トラフ巨大地震では最大で約1,230万人の避難者が発生すると想定されている。
多くの温浴施設には、大規模な避難者を受け入れる際に必要となる入浴機能のほか、飲食設備や仮眠設備などが整えられている。大規模災害発生時、温浴施設は被災者の衛生面・健康面・メンタルを支える機能を持ち、避難生活を支援する拠点としての役割を担うことが期待される。しかし、大規模災害時には温浴施設の従業員自身も被災者となるケースが多く、急増する人材ニーズに対して既存の体制だけで対応することが困難になることが予想される。
今回の協定は、このような課題に対して、スキマバイトサービス「タイミー」に登録する多様なスキル・経験を持った1,270万人以上（※2025年10月時点）のワーカーとの連携を目指すものである。平時から温浴施設で働く人材の掘り起こしと育成を行い、有事の際には「タイミー」の「面接・履歴書なし」の迅速なマッチングを通じて、温浴施設における人材確保を円滑に行う。これにより、地域の重要な生活基盤である温浴施設の機能を維持し、避難所としての円滑な運営体制を構築することを目指す。《NH》
